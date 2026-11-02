Windows 11 dostaly záchrannou funkci, která může nahradit instalační USB. Má však nepříjemný háček

Foto: Magnific
Windows 11 získávají novou možnost obnovy, která může výrazně usnadnit řešení vážných problémů s počítačem. Microsoft představil funkci Cloud Rebuild, díky níž lze operační systém kompletně přeinstalovat z internetu, a to dokonce v situaci, kdy se samotná Windows odmítají spustit. Uživatel tak za určitých podmínek nebude potřebovat instalační flashdisk ani druhý počítač, na kterém by si připravil instalační médium.
Novinku Microsoft zařadil do volitelné aktualizace KB5127936 z 28. října 2026, která je určena pro Windows 11 ve verzích 25H2 a 26H2. Funkci uvolňuje postupně, takže se nemusí okamžitě objevit na všech podporovaných zařízeních. Na první pohled jde o další způsob přeinstalace Windows. Ve skutečnosti však řeší jeden z nejnepříjemnějších problémů, se kterým se mohou uživatelé setkat.
Windows nenastartují? Nová obnova nepotřebuje instalační flashdisk
Dosavadní nástroj Obnovit počítač do továrního nastavení již umožňuje stáhnout Windows z cloudu. Cloud Rebuild ale pracuje jinak. Z Windows Update získá nejen instalační obraz operačního systému, ale také potřebné ovladače zařízení. Přitom není závislý na tom, zda jsou soubory původní instalace Windows v pořádku.
Windows 11
Foto: Magnific
To má význam především v situacích, kdy je systém vážně poškozený, opakovaně padá nebo se vůbec nedostane na přihlašovací obrazovku. Pokud stále funguje prostředí pro obnovení Windows Recovery Environment (WinRE), může uživatel zahájit novou instalaci přímo z něj.
Postup je poměrně jednoduchý. Jestliže Windows stále fungují, lze novou možnost spustit přes
Nastavení > Systém > Obnovení, kde se na podporovaných počítačích objeví volba pro opětovné sestavení počítače. Pokud operační systém nenastartuje, může se po několika neúspěšných pokusech automaticky otevřít prostředí pro obnovení. V jeho nabídce pro řešení potíží pak uživatel zvolí Cloud Rebuild.
Následně stačí zajistit připojení k internetu přes Ethernet nebo Wi-Fi. Systém kontaktuje
Windows Update, připraví potřebné soubory a před instalací zobrazí cílovou verzi, edici i jazyk Windows. Microsoft navíc v říjnové aktualizaci vylepšil podporu sítí v prostředí WinRE. To nyní dokáže automaticky využít některé dříve uložené profily Wi-Fi.
Výhodou je také skutečnost, že uživatel nemusí ručně hledat instalační obraz Windows ani samostatně připravovat ovladače. Po dokončení přeinstalace se počítač spustí do úvodního nastavení, podobně jako při prvním zapnutí nového zařízení.
Záchrana systému má vysokou cenu. Osobní soubory nezůstanou zachované
Právě zde přichází největší omezení celé novinky.
Cloud Rebuild neumí zachovat osobní soubory, nainstalované aplikace, uživatelské účty ani původní nastavení. Na rozdíl od běžného obnovení počítače nenabízí variantu, při které by lokálně uložené dokumenty zůstaly zachované.
Microsoft umožňuje vybrat ze dvou způsobů odstranění dat. První varianta soubory odstraní a přeinstaluje systém, ale některá smazaná data mohou být stále obnovitelná specializovanými nástroji. Druhá možnost provede důkladnější vymazání prostřednictvím funkcí úložného zařízení. Hodí se například při prodeji nebo předání počítače někomu jinému.
U důkladnějšího vymazání lze navíc na počítačích s více disky zvolit, zda se má operace týkat pouze systémového disku, nebo všech disků. Nesprávná volba tak může znamenat ztrátu dat i na dalších úložištích. Soubory uložené samostatně v cloudových službách, například na OneDrive, zůstávají nedotčené.
Nová funkce proto není vhodná pro každou poruchu Windows. Jestliže má uživatel na nefunkčním počítači důležité fotografie, pracovní dokumenty nebo jiné nezálohované soubory, měl by se nejprve pokusit o jejich záchranu. Spuštění Cloud Rebuild může možnost následného obnovení těchto dat zásadně zkomplikovat nebo zcela znemožnit.
Nejde ani o univerzální řešení všech problémů. Počítač musí mít funkční prostředí WinRE, dostupný kompatibilní síťový ovladač, internetové připojení a musí splňovat hardwarové požadavky Windows 11. Při poškození samotného prostředí pro obnovení nebo při nedostupnosti potřebných ovladačů může být klasická instalace z USB stále nezbytná.
Cloud Rebuild tedy nenahrazuje všechny dosavadní možnosti opravy. Přináší ale praktickou záchrannou cestu v případech, kdy běžná obnova selže a uživatel už nemá možnost připravit si instalační médium. Microsoft tím současně posouvá přeinstalaci Windows směrem k jednoduššímu procesu, který si dokáže potřebné součásti stáhnout sám. Podstatné ovšem je, že jde o úplnou reinstalaci, nikoliv o opravu zachovávající data.
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