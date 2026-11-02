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Windows 11 dostaly záchrannou funkci, která může nahradit instalační USB. Má však nepříjemný háček

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Když Windows 11 odmítnou nastartovat, bývala často poslední možností přeinstalace z USB. Microsoft nyní přichází s funkcí Cloud Rebuild, která stáhne nový systém i ovladače přímo z internetu. Má ale zásadní omezení, na které by si měl dát každý pozor.
Windows 11 dostaly záchrannou funkci, která může nahradit instalační USB. Má však nepříjemný háček

Windows 11 dostaly záchrannou funkci, která může nahradit instalační USB. Má však nepříjemný háček

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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