Vyhněte se nevolnosti v autě při používání iPhonu. Pomůže funkce, která vás má spasit i na zadním sedadle

Kdo někdy na zadním sedadle otevřel zprávy nebo mapu a po pár minutách cítil, jak se mu zvedá žaludek, ví, o čem je řeč. Kinetóza neboli nevolnost z pohybu vzniká podle CDC v důsledku rozporu mezi tím, co zaznamenává vnitřní ucho (pohyb, zatáčení a brzdění), a tím, co vidí oči (nepohyblivý displej). Právě na tento nesoulad cílí funkce Vehicle Motion Cues, česky Vodítka pro pohyb vozidla. Na okrajích obrazovky zobrazuje drobné tečky, které reagují na zrychlování, brzdění a zatáčení auta. Oči tak dostávají vizuální informace o pohybu, které jim při sledování displeje jinak chybějí. Apple funkci výslovně doporučuje spolujezdcům, včetně těch na zadních sedadlech, a upozorňuje, že se nemá používat při řízení.
Jak to funguje a kde to najdete
Princip je jednoduchý: senzory iPhonu zaznamenávají pohyb vozidla a na okrajích displeje zobrazují animované tečky, které na něj reagují. Když auto zatočí doleva, tečky se posunou doprava. Při prudším brzdění se jejich pohyb změní podle situace. Mozek tak dostává vizuální potvrzení pohybu, který zaznamenává rovnovážný aparát, a nesoulad mezi smyslovými vjemy se může zmírnit.
Funkci zapnete v českém systému takto:
- Nastavení → Zpřístupnění → Pohyb → Vodítka pro pohyb vozidla
- K dispozici jsou tři režimy: Zapnuto, Vypnuto a Automaticky. V automatickém režimu iPhone rozpozná, že jedete autem, a tečky zobrazí sám.
- Vzhled lze přizpůsobit. Na výběr je pravidelný nebo dynamický vzor, různé barvy a také možnosti Větší tečky a Víc teček.
Pokud nechcete funkci před každou cestou hledat v Nastavení, můžete si ji přidat do Ovládacího centra. Otevřete ho, klepněte na „Přidat“ a poté na „Přidat ovládací prvek“. V galerii vyberte příslušnou položku. Pak už můžete tečky snadno zapínat a vypínat přímo z Ovládacího centra, aniž byste museli procházet nabídky nastavení.
Které iPhony to zvládnou
Funkce vyžaduje iOS 18, takže ji podporují zařízení kompatibilní s tímto systémem. Patří mezi ně iPhone XR, iPhone XS a XS Max i novější modely, tedy řady 11, 12, 13, 14, 15 a 16. Podporován je také iPhone SE druhé generace a novější. Obdobná funkce je dostupná i na iPadech s iPadOS 18, takže ji mohou využít také lidé, kteří na zadním sedadle sledují film nebo čtou na tabletu.
Podle Applu je funkce plně lokalizovaná do češtiny. České jsou názvy položek v menu i uživatelská příručka, takže není nutné hledat příslušné volby v anglických nabídkách.
Zázrak to není, ale vedlejší účinky nemá
Je důležité mít na paměti, že Apple o funkci mluví opatrně: může pomoci zmírnit kinetózu. Neuvádí konkrétní procenta účinnosti ani nepředkládá klinické výsledky, které by zaručovaly, že bude fungovat každému. Samotný princip ale dává smysl. CDC popisuje kinetózu jako důsledek nesouladu mezi smyslovými vjemy a vizuální podněty mohou tento rozpor pomoci zmírnit. Zaručený výsledek to však není.
Na rozdíl od léků proti nevolnosti, u nichž CDC upozorňuje například na ospalost, sucho v ústech a rozmazané vidění, jde o softwarovou pomůcku, která nemá známé farmakologické vedlejší účinky. Ani u ní ale nelze zaručit, že bude každému příjemná nebo že mu skutečně pomůže. A ve srovnání s akupresurními náramky, u nichž podle NCCIH nejsou přesvědčivé důkazy o účinnosti a výsledky studií často nepřekonávají placebo, vychází funkce z konkrétního principu: omezení rozporu mezi zrakovými a pohybovými vjemy.
A co Android?
Apple tuto funkci nabídl už v září 2024 s příchodem iOS 18. Google mezitím představil vlastní alternativu s názvem Motion assist, která funguje na podobném principu: na okrajích displeje zobrazuje vizuální prvky reagující na pohyb vozidla. Její dostupnost je ale omezená. Google vyžaduje Android 17 nebo novější a aktualizované služby Google Play, takže funkce zatím nemusí být dostupná na většině androidích telefonů. Výhoda iPhonu tedy nespočívá v tom, že by Apple měl tento nápad výhradně pro sebe, ale především v tom, že funkci podporuje široká škála jeho zařízení, počínaje iPhonem XR.
Jedna bezplatná funkce v nastavení telefonu nevolnost z jízdy nevyléčí. Pokud se vám ale na zadním sedadle pravidelně dělá špatně při čtení zpráv nebo sledování mapy, stojí za to ji vyzkoušet. Nic nestojí a její zapnutí by nemělo mít znatelný vliv na výkon telefonu. Pokud vám nepomůže nebo vám vizuální tečky budou nepříjemné, můžete ji jednoduše vypnout.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman