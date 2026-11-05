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Vyhněte se nevolnosti v autě při používání iPhonu. Pomůže funkce, která vás má spasit i na zadním sedadle

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Dennívýzva
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Apple v iOS 18 zabudoval do iPhonu funkci Vodítka pro pohyb vozidla, animované tečky na displeji, které mají zmírnit nevolnost při koukání do telefonu za jízdy.
Žena držící telefon v autě

Žena držící telefon v autě

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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