iPhone ukrývá funkci, která vám může zachránit život. Nastavení trvá minutu, ale většina lidí o něm neví

Představte si následující situaci: po nehodě ležíte v bezvědomí, kolem vás jsou záchranáři a váš iPhone je zamčený. Bez přístupového kódu se do něj nedostanou, ale existuje jedna funkce, která jim může pomoci. Medical ID neboli Zdravotní průkaz v aplikaci Zdraví umožňuje zobrazit důležité zdravotní informace přímo ze zamčené obrazovky, bez hesla a bez Face ID. Záchranář klepne na „Tísňové volání“ a poté na „Zdravotní průkaz“. Může tak zjistit informace o vašich alergiích, užívaných lécích, zdravotních potížích nebo kontaktech na blízké osoby.
Vyplnění nejdůležitějších údajů zabere jen několik minut. Přesto tuto funkci řada lidí nevyužívá. Studie provedená v americkém traumatologickém centru a publikovaná v PMC ukázala, že o podobných nouzových zdravotních funkcích v telefonu věděla přibližně polovina dotázaných, ale nastavenou je měla méně než třetina. Výzkum v saúdskoarabské Džiddě zaznamenal ještě nižší povědomí, přibližně 36 %. Český reprezentativní průzkum se nám dohledat nepodařilo. Medical ID je každopádně volitelná funkce, na kterou Apple při prvním nastavení iPhonu uživatele výslovně neupozorňuje. Mnoho lidí tak nemusí vůbec vědět, že ji mají k dispozici.
Kde Medical ID najdete a jak ho nastavit
Funkci najdete v aplikaci Zdraví, nikoli v nastavení telefonu ani v aplikaci Telefon. Otevřete Zdraví, klepněte na svůj profilový obrázek vpravo nahoře a vyberte položku Medical ID neboli Zdravotní průkaz. Podle verze iOS se názvy a umístění jednotlivých položek mohou mírně lišit.
Co vyplnit jako první:
- Alergie a reakce – zejména závažné alergie, například na penicilin, bodnutí hmyzem nebo latex.
- Pravidelné léky – například léky na ředění krve, inzulin nebo léky proti epilepsii.
- Zásadní diagnózy – například cukrovku, srdeční vady nebo epilepsii.
- Nouzové kontakty – ideálně jednoho či dva blízké lidi, kteří vás dobře znají a mohou záchranářům poskytnout další informace.
- Datum narození – pro snadnější identifikaci a ověření věku.
Zásadní je zapnout možnost „Zobrazit při uzamčení“. Pokud ji neaktivujete, zdravotní průkaz nebude možné zobrazit bez odemčení telefonu a jeho přínos v nouzové situaci se výrazně sníží. Apple tím nabízí kompromis mezi soukromím a bezpečností: zdravotní údaje mohou být přístupné i bez přístupového kódu, rozhodnutí, zda je zpřístupníte, je ale na vás. Podle dokumentace Apple nemá k těmto údajům přístup ani samotný Apple, pokud jsou zpracovávány způsobem popsaným v jeho bezpečnostní dokumentaci.
Emergency SOS: co se stane po stisknutí tlačítka
Medical ID slouží jako pasivní zdroj informací, ke kterému se někdo dostane v případě potřeby. Emergency SOS je naopak funkce, kterou můžete aktivovat a přivolat pomoc. Na iPhonu ji lze podle modelu a nastavení spustit podržením bočního tlačítka a jednoho z tlačítek hlasitosti, případně rychlým pětinásobným stisknutím bočního tlačítka. Telefon následně umožní kontaktovat místní tísňovou službu.
Rozdíl oproti běžnému vytočení čísla 112 spočívá především v dalších funkcích. Pokud máte nastavené nouzové kontakty a povolené sdílení polohy, iPhone jim po uskutečnění nouzového hovoru může odeslat zprávu s informací o události a vaší polohou. Při následném pohybu se mohou odesílat také aktualizace polohy. Přesné chování závisí na nastavení telefonu a dostupných funkcích v dané zemi.
Medical ID a Emergency SOS se tedy dobře doplňují, ale nejde o jednu funkci. Zdravotní průkaz umožňuje záchranářům zobrazit důležité údaje, zatímco Emergency SOS slouží k přivolání pomoci a případnému informování vašich blízkých.
Důležitý detail pro Česko: automatické sdílení zdravotních údajů z Medical ID se záchrannými složkami během nouzového hovoru není univerzálně dostupné a závisí na zemi i konkrétní službě. V českém prostředí proto nelze předpokládat, že záchranáři obdrží údaje automaticky. Zdravotní průkaz by měli v případě potřeby otevřít ručně ze zamčené obrazovky. Nepodařilo se nám dohledat oficiální český postup, který by potvrzoval, že zdravotnické záchranné služby kontrolují Medical ID při každém zásahu.
Satelitní nouze: co funguje a co ne v Česku
Na iPhonu 14 a novějších modelech nabízí Apple také funkci Emergency SOS přes satelit. Pokud se ocitnete mimo dosah mobilní sítě i Wi-Fi, kompatibilní iPhone vás může navést k navázání spojení se satelitem. Následně lze odeslat nouzovou zprávu a sdílet polohu. Dostupné informace a možnosti se liší podle konkrétní situace a země. Vyplněné zdravotní údaje v Medical ID mohou záchranářům pomoci, nelze však automaticky předpokládat, že se v každém satelitním nouzovém hlášení odešlou všechny.
Dostupnost je zásadní omezení. Podle Apple Support je satelitní nouzová komunikace dostupná jen ve vybraných zemích a na kompatibilních zařízeních. Mezi podporované země patří například Německo, Rakousko, Francie a Velká Británie. Česká republika na uvedeném seznamu není. Pokud však cestujete například do rakouských hor nebo na túru ve Španělsku, může vám být funkce k dispozici, pokud ji podporuje váš model iPhonu, jeho regionální varianta a daná země.
Před cestou do odlehlých oblastí si proto ověřte aktuální seznam podporovaných zemí a podmínky používání. Na satelitní spojení se nevyplatí spoléhat bez předchozí kontroly dostupnosti.
A co Android?
Nouzové zdravotní informace nejsou výsadou iPhonu. Android nabízí obdobné možnosti prostřednictvím aplikací a funkcí, jejichž dostupnost závisí na výrobci telefonu, verzi systému a regionu. Na podporovaných zařízeních lze uložit zdravotní údaje, nastavit nouzové kontakty a povolit jejich zobrazení na zamčené obrazovce. Některé telefony nabízejí také funkci Emergency SOS pro rychlé přivolání pomoci.
V podporovaných zemích funguje rovněž služba Android Emergency Location Service, která při volání na tísňovou linku pomáhá předat záchranným složkám informace o poloze volajícího. Rozsah dostupných funkcí se však liší podle zařízení a země. Princip je stejný jako u iPhonu: užitečné možnosti jsou k dispozici, ale je potřeba je předem nastavit a ověřit, jak fungují právě na vašem telefonu.
Řekněte svým kontaktům, že je máte v seznamu
Samotné přidání člověka mezi nouzové kontakty mu žádné upozornění neodešle. Zprávu obdrží až ve chvíli, kdy použijete Emergency SOS, pokud máte příslušné funkce nastavené a dostupné. V krizové situaci už přitom nemusí být čas vysvětlovat, co se děje.
Dejte proto svým nouzovým kontaktům předem vědět, že jste je do seznamu zařadili. Vysvětlete jim, že jim v případě nouze může přijít zpráva s vaší polohou a že mohou dostávat její aktualizace. Pokud cestujete do zahraničí a plánujete využívat satelitní nouzové funkce, ověřte si také aktuální pravidla pro komunikaci a odpovídání na zprávy. Nespoléhejte na konkrétní číslo odesílatele ani časový limit bez ověření, že tyto podmínky platí pro vaši službu a místo pobytu.
Zamčený iPhone v kapse nemusí být jen kus skla a kovu. Stačí několik minut v aplikaci Zdraví a může se z něj stát důležitý zdroj informací, který pomůže záchranářům ve chvíli, kdy sami nebudete schopni komunikovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman