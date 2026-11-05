Redakční test tavených sýrů z českých obchodů: Sestavili jsme žebříček 9 oblíbených výrobků

mívá v lednici snad každý Čech. Jsou Tavené sýry praktické, dlouho vydrží, snadno se roztírají a díky své konzistenci se hodí nejen na chleba, ale také do omáček, nebo zapékaných jídel. Jejich technologické zpracování je ale zároveň důvodem, proč se od klasických přírodních sýrů poměrně polévek výrazně liší. Podívali jsme se jim na zoubek
Rozhodli jsme se podrobit zkoušce
hned 9 výrobků, převážně tedy sehnatelných v Albertu. Cenově začínáme u Alberta za 15,90 Kč za 100 gramů a končíme u vaničky Smetanita, která vychází na více než 390 Kč za kilogram. Ale rozdíly nejsou jen v ceně.
Některé sýry mají vysoký podíl sýra nebo tvarohu, jiné přidávají více vody, sušené syrovátky, škrobu či stabilizátorů. Ostatně na to jsme se zaměřili.
Nejen kolik stojí, ale především co za své peníze skutečně v obchodě dostanete. Jak se tavený sýr vyrábí?
Tavený sýr
vzniká z přírodních sýrů, které se společně s dalšími mléčnými složkami zahřívají a zpracovávají pomocí tavicích solí. Jejich úkolem není jenom „ochutit“ výrobek. Pomáhají změnit strukturu sýra tak, aby se při zahřátí odděleně neuvolňoval tuk a voda a vznikla hladká, homogenní hmota.
Zjednodušeně řečeno: klasický sýr má poměrně pevnou strukturu, v níž jsou tukové částice uzavřené v síti mléčných bílkovin. Při zahřátí by se tato struktura mohla rozpadnout a tuk by se oddělil. Tavicí soli pomáhají pracovat s vápníkem, který tuto bílkovinnou strukturu drží pohromadě. Díky tomu se jednotlivé složky mohou při zahřívání znovu spojit do hladké emulze.
Do receptury se podle konkrétního výrobku mohou přidávat voda, máslo, smetana, mléko, syrovátka, mléčné bílkoviny nebo další mléčné složky. Některé výrobky obsahují také stabilizátory či zahušťovadla, která pomáhají udržet požadovanou konzistenci. Výsledkem může být pevnější sýr, který jde krájet a strouhat, nebo naopak velmi jemná a roztíratelná hmota.
Je tavený sýr zdravý?
Je potřeba rozlišovat mezi
sýrem jako potravinou a konkrétním taveným sýrem. Sýry obecně mohou být dobrým zdrojem bílkovin, vápníku a dalších živin. Healthline uvádí, že sýr může poskytovat například vápník, bílkoviny, fosfor, vitamin A, vitamin B12 a zinek. Zároveň ale upozorňuje, že sýry se výrazně liší podle druhu a některé obsahují poměrně hodně tuku, nasycených mastných kyselin a sodíku.
Tavený sýr tedy
není automaticky „nezdravý“. Naopak může být poměrně praktickým zdrojem mléčných bílkovin a vápníku. Některé testované výrobky mají navíc vysoký podíl skutečných mléčných surovin. Kiri například obsahuje 77 % tvarohu a uvádí obsah vápníku.
Na druhou stranu je třeba hlídat sůl, tuk a celkové množství. Healthline upozorňuje, že zpracované sýry mohou mít vyšší obsah sodíku a tuku a že nadměrný příjem těchto složek není vhodný. U sýrů proto dává smysl sledovat etiketu a držet se přiměřených porcí. Tavené sýry také nemají vlákninu a energetická hodnota může být poměrně vysoká. 1. Madeta Primator tavený sýr 45 % – 39,90 Kč / 140 g (285 Kč/kg)
Primator je v testu trochu jiný než většina konkurentů. Výrobce ho označuje jako tavený sýr „s lomem“ a díky použití téměř minimálního množství tavicích solí má podle deklarace tužší konzistenci. Základem je přírodní sýr ementálského typu a ve složení najdeme pouze sýry, vodu, máslo a tři druhy tavicích solí. To je krátký výčet a z hlediska kvality dobrý argument.
Sýr je navíc možné krájet i strouhat. Nevýhodou je vyšší cena 285 Kč/kg a také poměrně vysoká energetická hodnota 291,8 kcal na 100 gramů.
2. Kiri – 34,90 Kč / 100 g (349 Kč/kg)
Kiri je ještě dražší při přepočtu na kilogram, ale jeho složení je velmi zajímavé. Hned 77 % tvoří tvaroh a dalších 57 % finálního výrobku podle deklarace připadá na smetanu v použitém tvarohu. Nechybí máslo, mléčné bílkoviny a mléčný minerální koncentrát. Výrobek má 43 % sušiny a 65 % tuku v sušině a výrobce uvádí také obsah vápníku.
Výsledkem má být typicky jemný a krémový tavený sýr, který je určen především k přímé konzumaci. Velkou předností je dominantní podíl tvarohu a poměrně krátké složení. Na druhou stranu 349 Kč/kg už je hodně a energetická hodnota 305 kcal na 100 gramů patří k vyšším. Pokud ale hledáte kvalitu mléčné suroviny a nevadí vám vyšší cena, Kiri má v testu své místo.
3. Veselá kráva Lahodná – 32,90 Kč / 120 g (274,17 Kč/kg)
Veselá kráva nabízí podle dodaných údajů recepturu založenou na 100% mléčných ingrediencích. Ve složení jsou pasterované mléko v množství 36 %, sýry 27 %, obnovené odtučněné mléko 19 %, máslo, mléčné bílkoviny a další mléčné složky. Z hlediska surovin je to velmi sympatický výrobek. Tavicí sůl E452 zde sice najdeme, ale celkový základ zůstává výrazně mléčný.
Deklarovaná energetická hodnota je 230 kcal na 100 gramů. Cena 32,90 Kč za 120 gramů je přijatelná, i když kilogram vychází na 274,17 Kč. Velkým plusem je právě kombinace mléčných surovin, rozumné energetické hodnoty a deklarované krémové roztíratelnosti.
Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Tavený sýr Veselá kráva 4. Apetito Lahodně smetanové – 50 Kč / 150 g (333,33 Kč/kg)
Apetito Lahodně smetanové patří mezi tavené sýry, které mají výraznou smetanovou chuť. Balení obsahuje tři porce o celkové hmotnosti 150 gramů a hodí se jak na namazání pečiva, tak i do pomazánek nebo sýrových omáček. Výrobek je ošetřen UHT záhřevem, takže ho lze skladovat při teplotě do 24 °C, což je plus.
Zajímavostí je deklarovaný podíl smetany, který je u této varianty 28 %. Ve složení najdeme i obnovené odstředěné mléko, sýry, máslo a mléčné bílkoviny. Receptura ale obsahuje také tavicí soli E339, E450 a E452, modifikovaný kukuřičný škrob a karagenan. Energetická hodnota se pohybuje kolem 207 kcal na 100 gramů, přičemž výrobek obsahuje 17 g tuku a 9 g bílkovin.
5. Albert tavený smetanový sýr – 29,90 Kč / 150 g (199,33 Kč/kg)
Albert má v testu hned několik výrobků a jeho smetanová varianta nabízí velmi zajímavý poměr ceny a množství. Za 29,90 Kč dostanete 150 gramů, takže kilogram stojí jen 199,33 Kč. Základem je obnovené odtučněné mléko, sýr, 8 % smetany a máslo. To je poměrně solidní mléčný základ.
Současně ale receptura obsahuje polyfosforečnany, E472e, karagenan a kyselinu citronovou. Nejde tedy o úplně minimalistické složení. Energetická hodnota 204 kcal na 100 gramů je ale příznivá. Za dané peníze jde o velmi rozumný kompromis mezi cenou, množstvím a recepturou.
6. Albert tavený sýr lahodný – 26,90 Kč / 140 g (192,14 Kč/kg)
Druhý Albert v testu vychází cenově ještě lépe. Za 26,90 Kč nabízí 140 gramů, tedy 192,14 Kč/kg. Základem jsou voda, sýry, máslo, sušená syrovátka a sušené odstředěné mléko. To je na levnější tavený sýr poměrně standardní receptura. Najdeme zde ale hned několik tavicích solí, E452, E450 a E339, a také E407 a kyselinu citronovou.
Energetická hodnota je 204 kcal na 100 gramů. Výrobek je určen k roztírání, takže lze čekat jemnější, hladší konzistenci než u Primatoru. Jeho hlavní výhodou je cena. Kdo nechce za tavený sýr utrácet příliš, dostane za 26,90 Kč slušné množství a poměrně standardní výrobek.
Velký test instantních káv 2026: 10 výrobků muselo obhájit svou cenu. Vítěz není ani zdaleka nejdražší 7. Albert tavený sýr – 15,90 Kč / 100 g (159 Kč/kg)
A dostáváme se k cenovému vítězi. Albert tavený sýr stojí pouhých 15,90 Kč za 100 gramů, což znamená 159 Kč/kg, tedy nejméně z celého testu. Složení je ale o něco delší: kromě vody, sýrů a másla obsahuje sušenou syrovátku, sušené odstředěné mléko, smetanu, čtyři tavicí soli, modifikovaný škrob, karagenan a aroma.
Na druhou stranu nejde o výrobek bez mléčných složek, právě naopak. Obsah tuku v sušině je 45 % a energetická hodnota činí 194 kcal na 100 gramů. Z pohledu ceny je tedy velmi silný. Pokud ale porovnáváme kvalitu receptury, najdeme v testu výrobky s výrazně jednodušším složením.
8. Madeta Madetka tavený smetanový sýr 45 % – 28,90 Kč / 100 g (289 Kč/kg)
Madetka je smetanový tavený sýr, jehož základem jsou sýry, voda, 10 % smetany a máslo. To je sympatická kombinace, ale dále následuje sušená syrovátka, sušené podmáslí, tři tavicí soli a karagenan. Výrobek má 38 % sušiny a 45 % tuku v sušině.
Energetická hodnota 231 kcal na 100 gramů je rozumná. Problémem je spíše cena: 289 Kč/kg už je poměrně vysoká a v této cenové hladině bychom očekávali o něco zajímavější složení. Ve srovnání s Primatorem tak Madetka ztrácí především jednoduchostí receptury.
Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Tavený sýr Želetava Smetanito 9. Želetava Smetanito krémové – 54,90 Kč / 140 g (392,14 Kč/kg)
Smetanito krémové je naopak nejdražším výrobkem testu. 140gramová vanička stojí 54,90 Kč a kilogram tak vychází na 392,14 Kč. Výrobce slibuje výrazně smetanový charakter a velmi snadnou roztíratelnost. Složení přitom není špatné: sýry, mléko, voda, sušená syrovátka, mléčné bílkoviny a zahuštěná prokysaná syrovátka. Najdeme zde pouze jednu uvedenou tavicí sůl E452.
Energetická hodnota je ale 311 kcal na 100 ml, což je nejvíce v testu. A především: při téměř 400 Kč/kg je cena velmi vysoká. Pokud bychom hodnotili pouze kvalitu surovin, Smetanito by nebylo poslední. V poměru
cena versus to, co dostaneme, ale z desítky vychází nejslaběji. Konečný verdikt: který tavený sýr je nejlepší?
Test ukázal, že při výběru taveného sýra se opravdu vyplatí číst etiketu. Rozdíl mezi výrobky není jen v obalu a značce. Některé staví na přírodním sýru a másle, jiné mají významný podíl mléka, smetany nebo tvarohu. Pak jsou tu samozřejmě tavicí soli, škroby, stabilizátory a další látky, které mají svou technologickou funkci a pomáhají vytvořit požadovanou konzistenci.
Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Tavený sýr Apetito Lahodně smetanové
Za nejlepší celkovou volbu považujeme Madetu Primator. Má velmi jednoduché složení, je založený na sýrech a másle a jeho pevnější struktura rozšiřuje možnosti použití. Je sice dražší, ale v tomto případě za vyšší cenu dostáváme i velmi zajímavou recepturu.
Na druhé místo jsme dali Kiri, především kvůli mimořádně vysokému podílu tvarohu. Třetí Veselá kráva pak představuje velmi dobrý kompromis mezi kvalitou mléčných surovin a cenou.
Pokud ale nechcete za sýr utrácet, situace je také poměrně příznivá.
Albert za 15,90 Kč a 159 Kč/kg je suverénně nejlevnější. Není však nejkvalitnější podle složení. Je to spíše volba pro toho, kdo chce levný a běžný tavený sýr na chleba. Žebříček od nejlepšího po nejhorší Madeta Primator tavený sýr 45 % Kiri Veselá kráva Lahodná Apetito Lahodně smetanové Albert tavený smetanový sýr Albert tavený sýr lahodný Albert tavený sýr Madeta Madetka tavený smetanový sýr Želetava Smetanito krémové
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Healthline, Wikipedie a etiket jednotlivých výrobků