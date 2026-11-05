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Svatý Martin přiveze na jih Čech trhy, lampionové průvody či husí speciality

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Města na jihu Čech oslaví tradičně svátek svatého Martina trhy, lampionovými průvody, mladým vínem či husími specialitami. Atmosféru konce podzimu a příchodu zimy navodí slavnosti v sobotu 7. listopadu v Třeboni, Táboře, Borovanech a Vimperku a ve středu 11. listopadu v Českém Krumlově a Dačicích.
Svatý Martin přiveze na jih Čech trhy, lampionové průvody či husí speciality

Svatý Martin přiveze na jih Čech trhy, lampionové průvody či husí speciality

Zdroj: Jitka Koudelová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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