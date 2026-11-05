Megahvězda NHL požádala o výměnu a chce hrát po boku Pastrňáka. Tampa ji odmítá pustit, ale hrozí, že přijde zadarmo

31. října 2026 zveřejnil kanadský hokejový novinář Elliotte Friedman na Sportsnetu zprávu, která rozhýbala celou NHL. Kučerov, třiatřicetiletý pravý křídelník Tampa Bay Lightning, řekl spoluhráčům i vedení, že v klubu nepodepíše novou smlouvu, a požádal o výměnu. Nejde o odepsaného veterána, ale o úřadujícího držitele Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. Má dvě tyto trofeje, tři Art Ross Trophy pro nejlepšího bodujícího hráče a dva Stanley Cupy. Několik dní před žádostí se navíc stal nejproduktivnějším hráčem v historii Tampy. Generální manažer Julien BriseBois odpověděl ještě týž den: klub „jednoznačně nemá v úmyslu Nikitu vyměnit“. Mezi zámořskými zprávami se mezitím objevilo jméno, které zaujme i české fanoušky: David Pastrňák.
Dva rozhovory za čtyři měsíce
Kučerov mlčel jen dva dny. Pak promluvil sám a jeho verze je nečekaně osobní. „Nikdy nešlo o peníze,“ řekl podle NHL.com. Problém podle něj byl v komunikaci a respektu. S BriseBoisem mluvil za čtyři měsíce jen dvakrát a manažer mu nakonec dal najevo, že může 1. července odejít.
Z klubu se tak stal partner, který o svou největší hvězdu nestojí. Tak to aspoň Kučerov popisuje. Tampa jeho líčení veřejně nevyvrátila, jen odmítla trejd.
Peníze přesto ve hře jsou, ať to hráč přiznává, nebo ne. Chris Johnston podle zámořských přepisů uvedl, že Kučerovova strana chtěla šestiletou smlouvu s platem kolem 420 milionů Kč ročně. Tampa podle Davida Pagnotty nabízela zhruba čtyři roky po 315 milionech. Další zdroje zmiňují i šestiletou variantu za stejnou roční částku. Rozdíl přes sto milionů korun ročně je ale jen část sporu. Požadovaná částka se blíží stropu, který dovolují pravidla. Kolektivní smlouva NHL omezuje plat jednoho hráče na 20 % platového stropu. Při stropu zhruba 2,2 miliardy Kč pro sezonu 2026/27 je to asi 437 milionů. Kučerov si tedy říkal o téměř maximální plat. Podle nás tím chtěl potvrdit, že patří na úplný vrchol ligy.
Tampa hraje vabank
BriseBoisův postoj má sportovní logiku. Kučerov v minulé sezoně nasbíral 130 bodů v 76 zápasech, v ligovém bodování ho předstihl jen Connor McDavid. Do nové sezony vstoupil s 18 body ve 13 zápasech. Tým, který se chce vrátit mezi favority, takového hráče dobrovolně nepouští. Tampa přitom čtyři roky po sobě vypadla v prvním kole play off. Naposledy na jaře 2026 prohrála s Montrealem po sedmi zápasech.
Odvrácenou stranu odhaluje smlouva. Podle PuckPedia Kučerov dohrává poslední rok osmiletého kontraktu, jeho zátěž pro platový strop činí zhruba 200 milionů Kč za sezonu. Po sezoně 2026/27 se stane nechráněným volným hráčem. Pokud nepodepíše novou smlouvu, může 1. července 2027 přejít kamkoli. Tampa by za něj nedostala hráče, volby v draftu ani žádné jiné odškodnění.
Klíčová data vypadají takto:
- 1. března 2027: uzávěrka přestupů. Do té doby lze Kučerova vyměnit tak, aby ho nový klub mohl využít i v play off.
- Po sezoně: Tampa může obchodovat jen s právy na hráče, jejich cena ale prudce klesá.
- 1. července 2027: otevření trhu s volnými hráči, od té chvíle je Kučerov volný.
Výměnu komplikuje i jeho upravená klauzule o zákazu trejdu: Kučerov si vybral seznam deseti týmů, kam ho lze poslat. Zájem přitom existuje. Pierre LeBrun z The Athletic podle sekundárního přepisu Spector’s Hockey uvádí, že nejméně 25 klubů interně řešilo, jestli by se o Kučerova nepokusily. Interní debata ovšem neznamená nabídku. Tampa by podle stejných zdrojů chtěla aspoň kvalitního mladého útočníka, ne jen balík voleb v draftu. Bez prodloužení smlouvy by ale šlo o půlroční výpůjčku a za tu nikdo nezaplatí plnou cenu.
Podle nás Tampa sází na to, že si Kučerova v kabině udrží a možná ho přemluví. Sám zatím slibuje, že dokud je součástí týmu, udělá maximum. Pokud ale klub na svém postoji vydrží až do jara, může skončit s prázdnýma rukama.
Pastrňák jako magnet
Ruský web RG.org citoval nejmenovaný zdroj z NHL, podle něhož chce Kučerov hrát po boku McDavida, Austona Matthewse nebo Pastrňáka, a to na větším trhu, než je Florida. Přímý výrok Kučerova ani jeho agenta o Bostonu dohledat nelze. Logiku to ovšem má: hráč, který vyhrál všechno, co individuálně vyhrát jde, hledá partnera své úrovně.
|Hráč
|Body 2025/26
|Hlavní individuální trofeje
|Zátěž pro platový strop
|Nikita Kučerov
|130 (44+86)
|2× Hart, 3× Art Ross
|zhruba 200 mil. Kč
|Connor McDavid
|138 (48+90)
|3× Hart, 6× Art Ross, Conn Smythe
|bez údaje
|Auston Matthews
|bez údaje
|Hart 2022, 3× Rocket Richard
|bez údaje
|David Pastrňák
|100 (29+71)
|4× za sebou přes 100 bodů
|zhruba 236 mil. Kč
Boston má navíc argument, který Toronto ani Edmonton nenabídnou. Pastrňák se 27. září 2026 stal kapitánem Bruins, jednoho z klubů původní šestky NHL. Kučerov by tedy nepřišel jen k elitnímu střelci, ale pod nového českého kapitána slavné značky.
Favoritem ale Boston není. Stejný zdroj RG.org označuje za realističtější Toronto s Matthewsem, a to spíš formou letního podpisu než trejdu. Friedman zmiňoval i Montreal, v debatách se objevují Utah, Los Angeles, Vegas, Carolina, Islanders či Seattle. Boston je jednou z nejatraktivnějších možností. Neznamená to, že je nejpravděpodobnější.
Vejde se do Bostonu?
Na papíře by spojení obou hvězd vypadalo skvěle, rozpočet Bruins ale tak nadšený není. PuckPedia eviduje Boston s volným prostorem zhruba 135 milionů Kč pod platovým stropem. Kučerovova současná smlouva je o 64 milionů dražší. Čistá výměna bez odchodu jiného platu proto nevychází. Bruins by museli poslat do Tampy hráče s významnou smlouvou, přimět ji, aby část Kučerovova platu dál platila sama, nebo postavit širší výměnu více hráčů.
Druhá otázka je herní. Kučerov i Pastrňák hrají pravé křídlo. Při hře pět na pět by je trenér nejspíš rozdělil do dvou útoků. Boston by tak měl dvě elitní formace a soupeři by nevěděli, kterou zastavit dřív. V přesilovce do sebe ale zapadají překvapivě dobře. Kučerov v Tampě dlouhodobě řídí hru od pravého mantinelu, odkud rozdává přihrávky. Pastrňák v Bostonu obvykle čeká na střelu z první v levém kruhu a trenéři už s ním zkoušejí i jiná místa. Rozehrávač vpravo a kanonýr vlevo, to je hokejová kombinace jako z učebnice.
Pro Pastrňáka by takový příchod znamenal úlevu i zkoušku. Kapitánské céčko a pozice hlavní tváře klubu by zůstaly jemu. Zmizel by ale tlak, že celou ofenzivu táhne sám. Kdo sledoval jeho poslední čtyři stobodové sezony v týmu bez druhé hvězdy, chápe, jak velká změna by to byla.
Nejtěžší by byla nová smlouva. Pokud by Kučerov chtěl kolem 420 milionů Kč ročně, bral by téměř dvakrát víc než Pastrňák. Platový strop sice v sezoně 2027/28 stoupne na zhruba 2,4 miliardy Kč, ale dva hráči by i tak zabrali víc než čtvrtinu rozpočtu. Podle nás by to Boston udělal jen tehdy, kdyby věřil, že s takovou dvojicí vyhraje Stanley Cup hned.
Kde to v Česku uvidíte
Ať Kučerov skončí kdekoli, český divák o kauzu nepřijde. Podle NHL.com/cs se v sezoně 2026/27 o přenosy dělí Nova a Prima, dohromady 24 zápasů týdně. Nova vysílá na Nova Sport 1 a 2, na Oneplay a vybrané duely i na Nova Action. Prima přenáší přes Prima Sport a Prima+. Všechny zápasy jsou navíc k dispozici v balíčku NHL.TV na DAZN, s anglickým komentářem a záznamy.
V Tampě teď hraje muž, který klubu přepsal historii a zároveň mu oznámil odchod. Každý jeho gól až do 1. března zvyšuje cenu, kterou by za něj kdokoli zaplatil, i ztrátu, kterou Tampa utrpí, pokud ho nechá dohrát a pak odejít zadarmo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka