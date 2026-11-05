České dráhy prodávají jízdenky na Vánoce. Současné ceny v předprodeji platí do 12. prosince

Zahájení předprodeje České dráhy oznámily v pondělí 2. listopadu. Období jízdního řádu 2027 začne už v neděli 13. prosince letošního roku, takže zahrnuje také vánoční svátky a přelom roku. Jízdenky i rezervace lze pořídit v e-shopu dopravce, aplikaci Můj vlak nebo na pokladnách ČD. Předprodej tak umožňuje vybrat si spoj i místo s předstihem. Současný ceník dopravce pro tyto nákupy zachovává až do poslední minuty soboty 12. prosince.
Skupinová sleva platí pro dvě až pět osob
Ve stejném oznámení dráhy připomněly návrat akce ČD DNY. Dvě až pět osob může získat dodatečnou slevu 25 procent na společné cesty od 1. do 30. listopadu. Předprodej této nabídky začal už 15. října. Výhodu mohou využít cestující v první i druhé třídě a sleva se uplatňuje na všechny členy skupiny. Podmínkou je společný elektronický nákup v jediné objednávce. Nabídka je dostupná přes Můj vlak, e-shop ČD a e-shopy smluvních prodejců.
Dodatečné zvýhodnění se odečítá od aktuálně dostupných cen Vázaných, Flexi zvýhodněných a Flexi základních jízdenek. Cestující si tak mohou vybrat lístek určený pro konkrétní vlak nebo pružnější variantu pro pozdější spoj Českých drah. Akce zahrnuje i osoby, které už využívají vlastní nárok na slevu, například děti, studenty nebo držitele slevových aplikací In Karty. Čtvrtina se v takovém případě odečítá až z jejich příslušné ceny. Každý člen skupiny se započítává do společného nákupu.
Na zveřejněném příkladu pěti lidí činí úspora 148 korun
Dopravce princip ukázal na cestě z Prahy do Ústí nad Labem pro pět osob. Ve zveřejněném příkladu jede jeden dospělý za běžnou cenu, další dva využívají IN 25 a dvě děti mají vlastní zlevněné jízdenky. Součet před skupinovým zvýhodněním činí 591 korun, s akcí ČD DNY klesne na 443 korun. Rozdíl představuje 148 korun. Jde o konkrétní cenový příklad zveřejněný dopravcem; výsledná nabídka při nákupu závisí na dostupném jízdném pro vybraný spoj a složení skupiny.
Pro vánoční cestování je určující předprodej nového jízdního řádu a možnost včas zajistit rezervaci. Listopadová skupinová akce má vlastní období platnosti, které končí 30. listopadu. Cestu uskutečněnou o Vánocích proto dopravce do této nabídky nezahrnuje. U prosincových a novoročních spojů upozorňuje zejména na cenově zvýhodněné Včasné jízdenky. Lístky a rezervace pro období od 13. prosince lze vyřídit online i na pokladně; současné ceny v předprodeji dopravce uvádí do 12. prosince do půlnoci.
Použité zdroje: ceskedrahy.cz, ceskedrahy.cz