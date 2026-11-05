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České dráhy prodávají jízdenky na Vánoce. Současné ceny v předprodeji platí do 12. prosince

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České dráhy otevřely předprodej jízdenek a rezervací pro nový jízdní řád. Cestující si už mohou zajistit vánoční a novoroční cesty na období od 13. prosince 2026. Dopravce zároveň oznámil, že při nákupu do půlnoci 12. prosince platí i pro příští rok současné ceny jízdenek. Během listopadu navíc pokračuje skupinová akce ČD DNY se slevou 25 procent. Ta se vztahuje na cesty uskutečněné nejpozději 30. listopadu.
České dráhy prodávají jízdenky na Vánoce. Současné ceny v předprodeji platí do 12. prosince

České dráhy prodávají jízdenky na Vánoce. Současné ceny v předprodeji platí do 12. prosince

Zdroj: Robot8A / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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