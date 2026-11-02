Apple v pátek spustí prodej pěti novinek. První dotykový MacBook Pro stojí 85 tisíc

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Apple má před sebou důležitý pátek. Už 6. listopadu začne v Česku prodávat pět nových zařízení, která představil během posledního říjnového týdne. Největší pozornost přitahují první dotykové MacBooky Pro, ale zajímavých změn se dočkal také iPad mini nebo stolní iMac. Novinky už si zákazníci mohou předobjednat a známe také jejich oficiální české ceny.
Zatímco některé produkty přinášejí především vyšší výkon, nové MacBooky Pro s OLED displejem znamenají mnohem zásadnější změnu. Apple totiž poprvé umožňuje ovládat počítač Mac přímo dotykem obrazovky. Funkci, která je u řady notebooků s Windows běžná, přitom dlouhá léta odmítal.
Apple konečně přidal dotykový displej. Má to ale háček
Nejdražší novinkou je přepracovaný MacBook Pro s displejem PROLED XDR. Apple jej nabídne ve 14palcové a 16palcové variantě. Oba modely dostaly tandemový OLED panel s obnovovací frekvencí až 120 Hz, jasem až 2 000 nitů a podporou dotykového ovládání.
Uživatelé tak mohou prstem posouvat stránky, přibližovat fotografie nebo pracovat s grafickými aplikacemi. Klávesnice a trackpad samozřejmě zůstávají zachované. Nová konstrukce navíc využívá pevnější pant, který omezuje pohyb displeje při dotyku. Změnil se také vzhled notebooků, protože dosavadní výřez pro kameru nahradil Dynamic Island známý z iPhonů.
Zajímavostí je volba procesorů.
Přestože Apple současně představuje čip M6, dražší dotykové MacBooky Pro využívají M5 Pro a M5 Max. Nejde tedy automaticky o výkonnější varianty běžného MacBooku s M6, ale o samostatnou profesionální řadu zaměřenou především na displej, ovládání a náročnou práci.
České ceny také jasně ukazují, pro koho
Apple novinku připravil. Menší dotykový MacBook Pro začíná na 84 990 Kč, zatímco základní 16palcová varianta stojí 99 990 Kč. Výkonnější konfigurace s M5 Max vyjdou na 131 990 Kč, respektive 141 990 Kč.
Vedle nich se začne prodávat také klasický 14palcový MacBook Pro s novým procesorem M6. Ten si ponechává displej Liquid Retina XDR bez dotykového ovládání, nabízí až 24hodinovou výdrž podle údajů výrobce a začíná na 57 990 Kč. Pro uživatele, kteří nepotřebují OLED ani dotykové funkce, tak představuje podstatně dostupnější alternativu.
OLED dostal také iPad mini. Nový iMac sází na výkon
Výraznou proměnou prošel i nejmenší tablet Applu. Nový iPad mini nabízí 8,5palcový OLED displej, procesor A20 Pro a tenčí konstrukci. Přibylo také odolnější provedení proti vodě a prachu a přepracovaná přední kamera s rozlišením 12 Mpx, která je nově umístěná na delší straně zařízení.
OLED panel má přinést zejména lepší kontrast a hlubší černou, což ocení uživatelé při sledování filmů, prohlížení fotografií i čtení. Apple navíc nabízí možnost displeje s nanotexturou u vybraných konfigurací. Nejlevnější iPad mini bude stát 19 990 Kč, varianta s mobilním připojením začíná na 24 490 Kč.
Pátou novinkou je iMac s procesorem M6. Stolní počítač si ponechává charakteristický tenký design, sedm barevných provedení a 24palcový Retina displej s rozlišením 4,5K. Největší změna se odehrála uvnitř.
Nový procesor může nabídnout až 12jádrové CPU a 12jádrové GPU. Apple také vylepšil bezdrátové připojení na Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Vybrané konfigurace umožňují použít 2,5Gb ethernet. Základní iMac s M6 začíná na českém trhu na 44 990 Kč.
Všech pět zařízení se začne prodávat v pátek 6. listopadu. Předobjednávky již běží, skutečná doba doručení se však může lišit podle konfigurace a dostupnosti jednotlivých modelů.
Zdroj:
https://www.apple.com/cz/newsroom/2026/10/apple-unveils-groundbreaking-macbook-pro-with-proled-xdr-display
https://www.apple.com/cz/newsroom/2026/10/apple-gives-ipad-mini-its-biggest-update-ever
https://www.apple.com/cz/newsroom/2026/10/apple-unveils-new-imac-with-m6