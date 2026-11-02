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Apple v pátek spustí prodej pěti novinek. První dotykový MacBook Pro stojí 85 tisíc

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Apple zahájí v pátek 6. listopadu prodej pěti nových zařízení včetně prvních dotykových MacBooků Pro. Nechybí OLED iPad mini, výkonnější iMac ani čip M6. Známe české ceny i největší změny, které novinky přinášejí.
Apple v pátek spustí prodej pěti novinek. První dotykový MacBook Pro stojí 85 tisíc

Apple v pátek spustí prodej pěti novinek. První dotykový MacBook Pro stojí 85 tisíc

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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