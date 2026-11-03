Apple má za sebou nejlepší rok v historii. Skládací iPhone Duo do výsledků ještě ani nezasáhl

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Apple má za sebou historicky nejúspěšnější fiskální rok podle tržeb. Americký technologický gigant vykázal za rok 2026 příjmy ve výši téměř 479 miliard dolarů a jeho čistý zisk přesáhl 132 miliard dolarů. Rekordní výsledky podpořily především prodeje iPhonů a rostoucí příjmy ze služeb. Zajímavé přitom je, že očekávaný skládací iPhone Duo se do zveřejněných čtvrtletních výsledků ještě vůbec nepromítl.
Apple zveřejnil finanční výsledky 2. listopadu a potvrdil, že poslední čtvrtletí fiskálního roku, které skončilo 26. září, přineslo tržby 114,5 miliardy dolarů. Meziročně jde o dvanáctiprocentní růst. Čistý čtvrtletní zisk dosáhl 30,7 miliardy dolarů, zatímco zisk na akcii vzrostl o 14 % na 2,10 dolaru. Společnost zároveň překonala očekávání analytiků, kteří podle agentury AP předpokládali tržby přibližně 113,4 miliardy dolarů.
Pro nového generálního ředitele Johna Ternuse, který v září vystřídal Tima Cooka, jde o první zveřejněné čtvrtletní výsledky v čele společnosti. Apple pod jeho vedením vstupuje do důležitého období, kdy vedle tradičních iPhonů rozšiřuje nabídku o nové produktové kategorie.
iPhony vydělávají rekordní částky. Skládací novinka zatím chybí
Nejdůležitějším zdrojem příjmů
Applu zůstává iPhone. Ve sledovaném čtvrtletí přinesly chytré telefony tržby 57,6 miliardy dolarů, přibližně o 17,5 % více než před rokem. Jde o nový rekord pro zářijové čtvrtletí. Výrazný růst zaznamenaly také počítače Mac, jejichž tržby se zvýšily z 8,7 na 10,8 miliardy dolarů.
Nové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max se začaly prodávat 18. září, takže se do výsledků promítlo pouze prvních devět dní jejich prodeje. Ještě zajímavější je situace kolem prvního skládacího telefonu Applu.
iPhone Duo, který společnost představila v září, vstoupil do prodeje až 23. října. Jeho prodeje se proto objeví teprve ve výsledcích následujícího čtvrtletí. Apple tak dosáhl rekordního zářijového výsledku v kategorii iPhonů bez finančního přínosu svého nového skládacího modelu.
Právě iPhone Duo přitom představuje významnou změnu produktové strategie. Nabízí 7,6palcový vnitřní displej, který umožňuje používat zařízení podobně jako malý tablet, a 5,4palcovou vnější obrazovku. Podle agentury Reuters se novinka krátce po uvedení potýkala s omezenou dostupností kvůli vysoké poptávce.
Vedle hardwaru ovšem roste také význam služeb. App Store, iCloud, Apple Music a další služby přinesly rekordních 31,6 miliardy dolarů. Meziročně jde o růst přibližně 9,8 %. Apple tak získává stále více peněz nejen při samotném prodeji zařízení, ale také během jejich dlouhodobého používání.
Rekordní rok má i slabší místa. Apple řeší rostoucí náklady
Při podrobnějším pohledu na finanční výsledky je patrné, že ne všechny produktové kategorie rostou. Tržby z iPadů meziročně klesly téměř o 10,4 % na 6,2 miliardy dolarů. Kategorie zahrnující nositelnou elektroniku, domácí zařízení a příslušenství zaznamenala pokles přibližně o 7,9 % na 8,3 miliardy dolarů.
V obou případech jde o meziroční snížení tržeb v souhrnu přibližně o 1,4 miliardy dolarů. Silné výsledky iPhonů a Maců tak zakrývají slabší výkon dalších částí produktového portfolia.
Pozornost si zaslouží rovněž náklady. Hrubá marže Applu dosáhla 47,9 %, její výši ale příznivě ovlivnily vratky cel přibližně o jeden procentní bod. Stejný faktor zvýšil zisk na akcii o pět centů. Bez tohoto jednorázového přínosu by tedy některé ukazatele byly o něco slabší.
Apple navíc čelí rostoucím cenám paměťových čipů a omezením v dodavatelském řetězci. Tyto problémy se mohou projevit především v období předvánočních nákupů, kdy poptávka po elektronice tradičně roste.
Výsledky přesto ukazují mimořádně silnou finanční pozici společnosti. Za celý fiskální rok Apple meziročně zvýšil tržby přibližně o 15 % na 478,8 miliardy dolarů. Čistý zisk vzrostl ze 112 na 132,2 miliardy dolarů. Zajímavý je také růst výdajů na výzkum a vývoj, které se za rok zvýšily z 34,6 na 45,8 miliardy dolarů.
Podle finančního ředitele Kevana Parekha Apple během posledního čtvrtletí vytvořil provozní peněžní tok ve výši 28 miliard dolarů a stejnou částku vrátil akcionářům.
Následující čtvrtletí bude pro Apple důležitou zkouškou. Do hospodářských výsledků se poprvé započítají prodeje skládacího iPhonu Duo a společnost bude těžit také z nové generace domácích zařízení, dotykových Maců a rozšířených funkcí Siri AI. Otázkou zůstává, zda nové produkty dokážou udržet dosavadní tempo růstu i navzdory zdražujícím komponentům a výrobním omezením.
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