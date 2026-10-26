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Syndrom počítačového vidění: Jak chránit zrak při práci

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Každodenní práce s počítačem, telefonem i tabletem představuje pro zrak velkou zátěž. Oči nebyly vývojově připravené sledovat svítící obrazovku z blízké vzdálenosti. Syndrom počítačového vidění proto postihuje mnoho lidí v kancelářích i při práci z domova. Projevuje se pálením, suchostí, pocitem písku pod víčky, rozostřeným viděním nebo bolestmi hlavy. Často přitom stačí pár drobných úprav. Očím se pak výrazně uleví.
muže bolí oči z počítače.

muže bolí oči z počítače.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 20:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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