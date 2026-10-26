Syndrom počítačového vidění: Jak chránit zrak při práci

Každodenní práce s počítačem, telefonem i tabletem představuje pro zrak velkou zátěž. Oči nebyly vývojově připravené sledovat svítící obrazovku z blízké vzdálenosti. Syndrom počítačového vidění proto postihuje mnoho lidí v kancelářích i při práci z domova. Projevuje se pálením, suchostí, pocitem písku pod víčky, rozostřeným viděním nebo bolestmi hlavy. Často přitom stačí pár drobných úprav. Očím se pak výrazně uleví.
Hlavní příčinou je snížená frekvence mrkání. Při běžné činnosti mrkáme přibližně patnáct až dvacetkrát za minutu. Před monitorem se tento počet často sníží na polovinu, někdy ještě více. Slzný film se rychleji odpařuje. Rohovka zůstává vysušená a podrážděná. Přispívá k tomu také špatné osvětlení, odlesky na displeji, nízká vlhkost vzduchu i nevhodná vzdálenost od obrazovky.
Syndrom počítačového vidění není trvalé poškození zraku. Jde především o soubor přechodných obtíží. Pokud však suchost, bolest nebo rozmazané vidění přetrvávají, je vhodné navštívit očního lékaře. Může vyloučit syndrom suchého oka, chybu zraku nebo jiné oční onemocnění.
Jak ulevit očím během pracovního dne
Oči nejvíc trpí, když jsou celé hodiny zaměřené na jedinou vzdálenost. Monitor je totiž stále ve stejné poloze. Oční svaly se nemusí přizpůsobovat. Postupně se unaví a objeví se napětí, suchost nebo rozmazané vidění. Pomáhá měnit vzdálenost pohledu. Občas se podívejte z okna. Zaměřte se na vzdálenou budovu, strom nebo konec místnosti. Stačí několik sekund. Oko dostane podnět k jinému ostření a svaly se uvolní.
Důležitá je také přestávka od obrazovky. Nemusí být dlouhá. Stačí vstát, projít se po místnosti nebo si připravit vodu. Pohyb navíc zlepší prokrvení a sníží celkové napětí. Po návratu k práci bývá soustředění lepší. Věnujte pozornost i mrkání. Při soustředění na displej ho často potlačujeme. Oči pak rychleji vysychají. Několik pomalých, vědomých mrknutí pomůže rovnoměrně rozprostřít slzný film. Pocit pálení nebo písku pod víčky se může zmírnit během chvíle.
Foto: Magnific Ergonomie pracovního místa
Důležitá je i úprava pracovního místa. Monitor by měl být přibližně na úrovni očí nebo mírně pod nimi. Ideální vzdálenost je zhruba na délku natažené paže. Obrazovka nesmí být příliš blízko. Dbejte také na to, aby na displeji nevznikaly odlesky ze svítidel nebo okna.
Pomáhá mírné ztmavení obrazovky a vyhnutí se práci v úplné tmě. V suché klimatizované místnosti může pomoci zvlhčovač vzduchu. Při přetrvávající suchosti lze použít zvlhčující oční kapky. Ideálně bez konzervačních látek. Před jejich pravidelným užíváním se však poraďte s očním lékařem.
Zdroje: https://www.dikyprirode.cz/blog/jak-si-udrzet-zdrave-oci/?srsltid=AU7gw4VA2ljNPZBxGBI70JFZhQwBSHKHQJcU42mPpvh6M_dDmnt5k3IE , https://theses.cz/id/ae05rl/Uherka_BP_posled.pdf , https://www.zdravotnickydenik.cz/2016/01/jak-chranit-zrak-pred-poskozenim-z-dlouheho-sledovani-monitoru-pocitace/ , https://is.muni.cz/th/hyf4q/Bakalarska-praca-Digital-eye-strain.pdf , https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-2-3-1/syndrom-pocitacoveho-videni-projevy-a-moznosti-predchazeni-127194 , https://www.oftex.cz/rady-tipy/nepodcenujte-chronickou-unavu-svych-oci-u-pocitace/ , https://optika-formankova.cz/syndrom-digitalniho-oka-jak-ochranit-zrak-pred-obrazovkami/ , https://www.magistra.cz/cs/novinky/2022-05-kdyz-se-z-prace-u-pocitace-stane-nemoc-z-povolani Foto: Magnific
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Syndrom počítačového vidění: Jak chránit zrak při práci
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