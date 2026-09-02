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Řidič v Opavě srazil chodkyni. Policie hledá svědky vážné nehody

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Dennívýzva
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Opavští policisté se zabývají vážnou dopravní nehodou, ke které došlo 1. září večer na Hlučínské ulici v Opavě. Řidič auta měl srazit na přechodu chodkyni, tu potom museli zdravotníci převézt do ostravské Fakultní nemocnice. Policie teď žádá svědky nehody o jakékoliv informace.
Řidič v Opavě srazil chodkyni. Policie hledá svědky vážné nehody

Řidič v Opavě srazil chodkyni. Policie hledá svědky vážné nehody

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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