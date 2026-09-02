Řidič v Opavě srazil chodkyni. Policie hledá svědky vážné nehodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič v Opavě srazil chodkyni. Policie hledá svědky vážné nehody
Radnice Bohumína na Karvinsku letos investuje zhruba 60 milionů korun do zateplování a dalších oprav...
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zahájila přestavbu úpravny vody v Třebomi...
Obětavý výkon ostravských fotbalistů v sobotním vítězném utkání proti Sigmě Olomouc má další kaňku. Po...
Moravskoslezský kraj dnes spustil platební portál, který umožní obyvatelům zaregistrovaných obcí zaplatit...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →