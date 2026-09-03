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V Ostravě řádil recidivista. Dvěma lidem hrozil nožem

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Dennívýzva
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Ostravským kriminalistům se podařilo objasnit dva případy přepadení, ke kterým došlo letos v červenci. Policisté dokázali vypátrat jednatřicetiletého muže, který už byl v minulosti za stejnou činnost třikrát trestán. Podezřelý muž je stíhán ve vazbě, pokud bude odsouzen, hrozí mu až deset let ve vězení.
V Ostravě řádil recidivista. Dvěma lidem hrozil nožem

V Ostravě řádil recidivista. Dvěma lidem hrozil nožem

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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