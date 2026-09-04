Na D1 kvůli nehodě přistává vrtulník. Dálnice je nyní uzavřenáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na D1 kvůli nehodě přistává vrtulník. Dálnice je nyní uzavřená
Před začátkem letních prázdnin začala cestujícím v Jihlavě sloužit první část nového Centrálního dopravního...
S příchodem nového školního roku plánuje vedení Jihlavy další opravy silnic a s tím související uzavírky....
Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po dvou letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce...
Policisté z Kamenice nad Lipou hledají zloděje, který se ve středu 2. září v čase mezi 4:00 až 4:30 vloupal...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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