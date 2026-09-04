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Vrak ze Skagerraku skrýval čínský porcelán, lustry i obilí. Na dně v 600 metrech bez kyslíku přežily i textilie z 18. století

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V září 2025 zachytil sonar na dně Skagerraku siluetu lodi, která tam ležela téměř tři sta let, s čínským porcelánem, křišťálovými lustry a sudy plnými obilí.
Vrak ze Skagerraku skrýval čínský porcelán, lustry i obilí. Na dně v 600 metrech bez kyslíku přežily i textilie z 18. století

Vrak ze Skagerraku skrýval čínský porcelán, lustry i obilí. Na dně v 600 metrech bez kyslíku přežily i textilie z 18. století

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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