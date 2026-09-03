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Příběh se šťastným koncem. Ostravští strážníci pomohli ztracenému seniorovi

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Strážníci v Ostravě-Porubě pomohli minulou neděli ztracenému šestaosmdesátiletému muži. Senior si nedokázal vzpomenout na své bydliště a nemohl najít cestu do centra města. Všímavá řidička autobusu zavolala strážníky, kteří pomohli ztraceného muže dostat domů i díky telefonnímu číslu, které našli v jeho peněžence.
Příběh se šťastným koncem. Ostravští strážníci pomohli ztracenému seniorovi

Příběh se šťastným koncem. Ostravští strážníci pomohli ztracenému seniorovi

Zdroj: Městská policie Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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