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Radvanice mají nový park. Autory inspirovaly obrazy Josefa Lady

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Obyvatelé ostravského obvodu Radvanice mohou využívat nový park. Ten vznikl revitalizací nepřístupného a podmáčeného prostoru v blízkosti křižovatky ulic Těšínská a Trnkovecká a jeho podobu inspirovaly také obrazy od malíře Josefa Lady. Projekt vyšel na 3,5 milionu korun.
V ostravských Radvanicích vznikl nový park.

V ostravských Radvanicích vznikl nový park.

Zdroj: Statutární město Ostrava - Lukáš Kaboň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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