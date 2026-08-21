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Andělské časy 8:18, 9:19, 11:00, 11:11 a 11:22 mají zvláštní význam. Mohou naznačovat změnu, lásku i splněná přání

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Podíváte se ráno na telefon a znovu vidíte stejný čas jako včera. Podle výkladu andělských čísel nemusí jít jen o náhodu. Některé časy mají přinášet zprávu o změnách, nových příležitostech, lásce nebo snech, které už nemusí zůstat jen v představách.
Andělské časy 8:18, 9:19, 11:00, 11:11 a 11:22 mají zvláštní význam. Mohou naznačovat změnu, lásku i splněná přání

Andělské časy 8:18, 9:19, 11:00, 11:11 a 11:22 mají zvláštní význam. Mohou naznačovat změnu, lásku i splněná přání

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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