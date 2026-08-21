Xindl X zhubl 30 kilo a přiznal, že si píchal injekce. Manželka ho k tomu dotlačila fotkou Davida Guetty

Hudebník Xindl X nikdy nebyl žádné tintítko, ale pořádný kus chlapa. VIP život zaznamenal, že jednoho dne mu kila navíc začala prostě vadit. Všechno začalo v době covidu, kdy mu manželka Monika strčila pod nos fotku francouzského DJe Davida Guetty a řekla něco ve smyslu:
podívej, jak skvěle vypadá v třiapadesáti, a jak vypadáš ty ve čtyřiceti. Ondřej Ládek, jak zní vlastní jméno muzikanta, to nejdřív odbyl jako vtip. Pak si všiml, že mu manželka do telefonu nainstalovala kalorické tabulky. V tu chvíli mu došlo, že to vtip není. Dvacet kilo dole, dvacet zpátky
V covidovém období, které částečně strávil na Kanárských ostrovech, přestal pít alkohol, začal sportovat a během několika měsíců shodil přibližně pětadvacet kilo. Změnil se podstatně. V pořadu
7 pádů Honzy Dědka o proměně otevřeně mluvil. Jenže pak přišla koncertní sezona, festivaly, noční jídlo po vystoupeních, a dvacet z pětadvaceti shozených kilo se vrátilo. Typický jo-jo efekt. „Kdykoli jsem ze systému vynechal jednu složku, šla kila zpátky,“ řekl Ládek. Předtím zkoušel rýžovou dietu, očistné čaje, během účinkování ve StarDance dokonce režim se slazeným čajem s kajenským pepřem, po kterém kolaboval. Zdroj fotografie: Nextfoto Obezitolog z televize
Zlom přišel, když Ládek narazil na obezitologa Evžena Machytku, mimo jiné známého z pořadu Extrémní proměny na Nově. Podle vlastních slov ho právě ten pořad přesvědčil, že obezita není otázka vůle, ale nemoc, kterou má smysl léčit medicínsky. Někdy od ledna 2025 začal pod Machytkovým dohledem druhou velkou redukci.
Tentokrát s injekční farmakoterapií. Konkrétní značku přípravku veřejně nejmenoval, ale z kontextu vyplynulo, že jde o nějaký z moderních léků z kategorie GLP-1 agonistů.
V Česku jsou na trhu například přípravky Wegovy nebo
Mounjaro, oba vázané na lékařský předpis a určené pacientům s BMI nad 30, případně nad 27 s dalšími zdravotními komplikacemi. Žádný z nich není hrazen z veřejného pojištění. A žádný nefunguje sám o sobě: oficiální dokumentace obou léků výslovně váže léčbu na dietu se sníženým příjmem kalorií a zvýšenou fyzickou aktivitu. Ládek to potvrzuje: k injekcím přidal spočítaný jídelníček, posilovnu a tenis. Do léta 2025 shodil dalších pětadvacet kilo. Celkový výsledek oproti výchozímu stavu? Přibližně třicet kilogramů dole. Zdroj fotografie: Nextfoto Píchá si injekce, je to léčba
V nedávném rozhovoru na
iDNES Ládek řekl rovnou: „Píchal jsem si injekce.“ A potvrdil to i dalším médiím. Šlo o vědomé rozhodnutí jít s kůží na trh, jak to později ocenil i Machytka. Proč to udělal? Protože ví, jak to vypadá zvenčí. Injekce na hubnutí mají v české veřejné debatě pověst zkratky pro líné boháče. Ládek chtěl ten narativ obrátit. „ řekl v rozhovoru pro Primu. Machytka k tomu dodává, že kolem GLP-1 agonistů panuje zbytečné stigma; pacienti se za léky stydí, přestože jde o registrované přípravky předepisované lékaři. Nestydím se za to. Nejde o švindl, jde o léčbu obezity,“
Ládkův příběh je zajímavý právě tím, čím není. Není to příběh zázračného zhubnutí přes noc. Je to příběh pěti let jo-jo efektu, bizarních diet, návratu kil a nakonec rozhodnutí přestat to řešit sám a svěřit se lékaři. Už v roce 2021 v týdeníku 5plus2
říkal, že mu pomáhá sdílet hubnutí veřejně, protože to funguje jako závazek, od kterého nemůže couvnout. V českém celebritním prostoru, kde se proměny těla obvykle prezentují buď jako triumf vůle, nebo jako komerční spolupráce s fitness značkou, je Ládkova otevřenost neobvyklá. Třicet kilo dole, injekce přiznal sám a odmítl to rámovat jako ostudu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová