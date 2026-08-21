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Xindl X zhubl 30 kilo a přiznal, že si píchal injekce. Manželka ho k tomu dotlačila fotkou Davida Guetty

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Český písničkář Ondřej Ládek letos na jaře veřejně popsal, jak mu injekční léčba obezity pomohla shodit třicet kilo, a proč se za ni odmítá stydět.
Xindl X zhubl 30 kilo a přiznal, že si píchal injekce. Manželka ho k tomu dotlačila fotkou Davida Guetty

Xindl X zhubl 30 kilo a přiznal, že si píchal injekce. Manželka ho k tomu dotlačila fotkou Davida Guetty

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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