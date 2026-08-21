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„Přijeli jsme do hotelu a neměli pro nás pokoj,“ stěžuje si cestovatel. Stát se to může i vám

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Dlouhý let, cesta z letiště, kufry vyložené před hotelem a vidina pokoje, sprchy a postele. Jenže na recepci místo klíče přijde nepříjemná zpráva: pokoj pro vás nemáme. Co s tím?
Nespokojený host řeší problém u hotelové recepce

Nespokojený host řeší problém u hotelové recepce

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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