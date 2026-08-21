Po bouřlivém pátku přijde výrazná změna. Víkend se vyjasní a příští týden vrátí třicítky

Pátek 21. srpna bude z celého závěru týdne jednoznačně nejméně příjemným dnem. Přes Českou republiku bude přecházet zvlněná studená fronta, kterou během odpoledne a večera doplní také tlaková níže. Déšť a přeháňky se postupně rozšíří na většinu území a místy se přidají bouřky, které mohou být poměrně silné. V nich se mohou objevit nárazy větru kolem 70 až 90 kilometrů za hodinu, kroupy o velikosti přibližně dvou centimetrů a intenzivní srážky. Místy může během bouřek spadnout kolem 40 milimetrů vody, při kombinaci s vytrvalejším deštěm dokonce zhruba 70 milimetrů. Denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
Sobota začne deštěm, odpoledne už bude příjemnější
První změna přijde během soboty. Studená fronta se bude postupně přesouvat směrem k východu a nad střední Evropu se začne rozšiřovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Počasí se proto bude během dne postupně uklidňovat. Především na severu republiky se ještě mohou objevit přeháňky a zpočátku ojediněle také bouřky, později odpoledne a večer už ale bude srážek ubývat a místy se začne protrhávat i oblačnost.
Teplotně bude sobota poměrně rozdílná podle regionu. Na většině území vystoupají maxima na 18 až 23 stupňů, na jihovýchodě může být až kolem 27 stupňů. Pro výlety tedy nebude celé dopoledne ideální, druhá polovina dne už ale nabídne podstatně lepší podmínky.
Neděle bude nejslunečnějším dnem víkendu
Ještě lépe vypadá nedělní předpověď. Převládat má polojasná až jasná obloha, pouze během dne může od jihozápadu přechodně přibýt mraků. Přeháňky by se měly objevovat pouze výjimečně. Denní maxima zůstanou většinou mezi 18 a 23 stupni, na jihovýchodě se mohou dostat až k 26 stupňům.
Pozor ale na ráno. Po přechodu fronty bude citelně chladnější a především v údolích mohou teploty ojediněle klesnout až k šesti stupňům. Rozdíl mezi ranní a odpolední teplotou tak může být poměrně výrazný.
Příští týden se vrátí léto a teploty překročí třicítku
Klidnější počasí bude pokračovat také na začátku nového týdne. V pondělí se očekává jasno až polojasno s teplotami kolem 20 až 25 stupňů, v úterý už maxima vystoupají na 22 až 26 stupňů a na jihovýchodě až ke 28 stupňům. Do Česka totiž začne postupně proudit teplejší vzduch od jihovýchodu až jihu.
Výraznější oteplení přijde ve středu, kdy mohou teploty dosáhnout 25 až 30 stupňů. V dalších dnech se už očekávají maxima mezi 28 a 33 stupni, takže se před koncem srpna znovu mohou vrátit tropické dny. Převládat má jasno až polojasno a srážky budou spíše výjimečné. Až směrem k závěru týdne může od západu opět přibývat oblačnosti a s ní také deště.
Po bouřlivém pátku tak přijde poměrně rychlý obrat. Víkend se bude den ode dne zlepšovat a další týden připomene, že letošní léto se ještě rozhodně nechystá říct poslední slovo.
tn.nova.cz, chmi.cz