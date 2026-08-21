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„Dcera mi oznámila, že si bere muže staršího o 32 let,“ píše Marie (58)

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Marie byla přesvědčená, že už ji v životě jen tak něco nepřekvapí. Když jí ale dcera oznámila, že se vdává za muže, který je o 32 let starší, přišel šok.
Těžko říct, jaká je v téhle situaci adekvátní reakce.

Těžko říct, jaká je v téhle situaci adekvátní reakce.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

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