Zpěvák Petr Janda (84) si nenechal ujít tradiční letní party Divadla Broadway U slepiček. Dorazil v dobré náladě a vesle se bavil se scenáristou Petrem Kolečkem (42) nebo moderátorem Michalem Suchánkem (61).V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil o tom, jak se mu daří a zhodnotil také svou každoroční letní party, kterou pořádá tradičně na své zahradě.
Upřímný Petr Janda o své party: Padlo 70kilové prase a rozčílili ho nezvaní hosté!
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