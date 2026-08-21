Zrůda, ošklivá, kdo by jí udělal dítě? Kovalová ukázala hejty, které dostala za to, že nechce být matkou

9. května 2025 řekla v rozhovoru pro iDNES větu, která zní banálně: „Já děti neplánuji.“ Zmínila zdravotní důvody i životní styl. O necelý rok později její partner Vítězslav Bečka veřejně popsal, proč podstoupil vasektomii, jako logické rozhodnutí a sdílenou odpovědnost páru. Abstraktní „nechceme děti“ se tím proměnilo v konkrétní, nevratný krok. A právě ten, zdá se, část publika přestala komentovat a začala trestat.
Od názoru k činu, od debaty k útoku
Kovalová téma mateřství neotevřela poprvé. Už v roce 2022 v rozhovoru pro Super.cz říkala, že se do mateřství „moc nehrne“, mluvila o problémech se sebepřijetím i o hormonální antikoncepci. V květnu 2025 byla explicitnější. A v březnu 2026 přidal mužskou perspektivu Bečka v podcastu Netabuj: vasektomii popsal jako odpovědnost, kterou nese pár společně, ne jen žena.
Právě tahle eskalace, od vágního „asi ne“ přes jasné „ne“ až po chirurgický zákrok, zřejmě vyostřila reakce. Dokud šlo o názor, dalo se polemizovat. Jakmile se z něj stal fakt, část komentujících přepnula do režimu osobní dehonestace.
Dvojí metr, který potvrzují i data
Podle Sociologického ústavu AV ČR je dobrovolná bezdětnost v Česku stále menšinová, přibližně každý desátý bezdětný respondent uvádí, že děti prostě nechce. Výzkum mužské bezdětnosti z téhož pracoviště navíc explicitně pojmenovává přetrvávající dvojí standard: u žen se rozhodnutí nemít děti čte jako odchylka od očekávané role, u mužů jako životní volba.
V praxi to znamená, že žena, která řekne „nechci být matka“, nečelí jen nesouhlasu. Čelí disciplinaci. A ta se v online prostředí typicky přelévá do tělesného ponižování: útočníci nemíří na argument, ale na vzhled, atraktivitu, „hodnotu“. Přesně to popisují komentáře, které Kovalová podle svých slov na Instagramu zveřejnila.
Není v tom sama
Podobnou zkušenost má herečka Iva Pazderková. Po výroku „Zjistila jsem, že děti nechci“ následovala vlna hejtů a podle serveru Expres.cz dokonce návrh na vyhození z reklamní kampaně. U Kovalové je ale specifická kombinace dvou spouštěčů: bezdětnost plus partnerova vasektomie. Nejde jen o postoj, ale o nevratný krok, a právě ten část publika vnímá jako provokaci.
Kovalová přitom dlouhodobě staví svou veřejnou komunikaci na otevřenosti. Sama řekla, že když se rozhodne o něčem mluvit, už neřeší, jestli udělala správně. Sdílenou zranitelnost považuje za důležitou i pro ostatní. Zveřejnění hejtů tak není výkřik do tmy, ale součást jejího komunikačního vzorce.
Co s tím může člověk dělat
Hrubá urážka typu „ošklivá“ nebo „zrůda“ sama o sobě nemusí být trestným činem. Trestní rovina nastupuje hlavně u pomluvy, tedy při sdělení nepravdivého údaje způsobilého vážně ohrozit něčí pověst, a to i přes internet. Vedle toho občanský zákoník chrání důstojnost, čest a soukromí a umožňuje žádat stažení zásahu, omluvu i peněžité zadostiučinění za duševní útrapy.
Prakticky to znamená:
- Dělat screenshoty a ukládat URL i s časovým razítkem.
- Odlišit jednorázovou urážku od opakovaného obtěžování.
- Problematické účty blokovat a hlásit platformě.
- Při vyhrožování nebo organizované kampani konzultovat právníka či policii.
Čím definitivněji osobní rozhodnutí navenek působí, tím víc lidí přestává argumentovat a začíná útočit. Kovalová to ví. A místo aby hejty schovala, udělala z nich veřejný dokument o tom, jak česká společnost reaguje na ženu, která řekne „ne“, a myslí to vážně.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová