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Sto milionů liber dluhů a pád do druhé ligy. Kapitána přesvědčila schůzka v Praze. A pak ještě manželka

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Dluhy kolem sta milionů liber, pád z nejlukrativnější soutěže světa a očekávaný odliv fanoušků. Místo toho West Ham prodal přes padesát tisíc permanentek, tedy o čtyři tisíce víc než v posledním ročníku Premier League, a přepsal rekord druhé anglické ligy.
Sto milionů liber dluhů a pád do druhé ligy. Kapitána přesvědčila schůzka v Praze. A pak ještě manželka

Sto milionů liber dluhů a pád do druhé ligy. Kapitána přesvědčila schůzka v Praze. A pak ještě manželka

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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