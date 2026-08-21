Sto milionů liber dluhů a pád do druhé ligy. Kapitána přesvědčila schůzka v Praze. A pak ještě manželka

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Klub prodal na novou sezonu přes 50 tisíc permanentek, dosavadní rekord Championship držel Newcastle se 37 tisíci
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V minulé sezoně měl West Ham průměrnou domácí návštěvu 62 347 diváků, vyšší v Premier League jen Manchester United
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Ceny permanentek klesly až o třicet procent, nejdražší stojí 1200 liber, nejlevnější 310 liber
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V červnu odstoupil z pozice předsedy David Sullivan, o klíčové podíly se vede boj, kterého se účastní i Daniel Křetínský
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Kapitán Jarrod Bowen v klubu zůstal a podle The Sun souhlasil se snížením platu
Rekord, který nikdo nečekal
Pád do Championship měl klubu z východního Londýna zasadit tvrdou ránu, a to nejen sportovní. Počítalo se s poklesem zájmu fanoušků. Stalo se něco jiného.
Přes padesát tisíc prodaných permanentek je nejvíc v historii druhé anglické ligy, dosavadní maximum držel Newcastle se sedmatřiceti tisíci před deseti lety. Na číslech se podepsalo i snížení cen až o třicet procent. Nejdražší sezonní karta přijde na 1200 liber, tedy asi 34 tisíc korun, což je o 520 liber méně než loni a stále nejvíc v soutěži. Nejlevnější stojí 310 liber, laciněji se dá pořídit jen v Lincolnu, QPR, Boltonu a Blackburnu.
Slevy si klub mohl dovolit i proto, že Championship hraje čtyřiadvacet týmů oproti dvaceti v Premier League, takže manko pomůžou vyrovnat příjmy ze čtyř domácích zápasů navíc.
Změny ve vedení jako druhý motor
Podle britského listu The Sun by ovšem samotné zlevnění na rekord nestačilo. Roli hraje i očekávání spojené se změnami ve vedení.
V červnu odstoupil z pozice předsedy David Sullivan, mezi příznivci dlouhodobě nepopulární muž a terč jejich protestů. Sedmasedmdesátiletý britský podnikatel rezignoval, aby se mohl věnovat obhajobě proti obviněním týkajícím se jeho chování v minulosti. Většinovým vlastníkem zůstává, o klíčové podíly se však vede boj, jehož součástí je i český spolumajitel Daniel Křetínský.
Kapitán, kterého přesvědčila Praha
Obavy z rozpadu kádru se naplnily jen zčásti. Za 85 milionů liber odešel Mateus Fernandes do Tottenhamu, za 60 milionů zamířil Crysencio Summerville do Saúdské Arábie, jenže nejdůležitější hráč zůstal.
Kapitána Jarroda Bowena by podle britského tisku okamžitě braly kluby anglické velké pětky. Přesvědčila ho schůzka s Křetínským v Praze, po níž podle The Sun souhlasil se snížením platu, aby klub vyhověl finančním pravidlům soutěže. Ušlý zisk mu West Ham vrátí v prémii za postup, a pokud návrat nevyjde, bude moci odejít za výrazně nižší částku. List to označil za oboustranně výhodnou dohodu.
Zůstali i brankář Mads Hermansen, stoper Konstantinos Mavropanos, pravý bek Kyle Walker-Peters, posila ze Slavie El Hadji Malick Diouf a stálice Tomáš Souček. Na lavičce setrval Nuno Espírito Santo.
Cestu zpět ovšem Kladiváři začali rozpačitě. V neděli remizovali 2:2 na půdě rovněž sestupem poznamenaného Burnley, ještě v 83. minutě přitom vedli o dvě branky. Souček chyběl kvůli kotníku zraněnému na mistrovství světa.
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