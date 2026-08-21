Ronaldova předmanželská smlouva unikla na veřejnost. Georgina by v případě rozvodu měla nárok na 2,5 milionu Kč měsíčně

10. srpna 2026, lisabonská notářská kancelář. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez podepisují předmanželskou dohodu o oddělení majetku. O den později, 11. srpna, skládají civilní slib v obývacím pokoji svého domu v portugalském Cascais, jen v přítomnosti pěti dětí. Žádná megaakce, žádný zámek. Prsteny ukázali světu přes Instagram a teprve o tři dny později začala média rozebírat, co přesně podepsali. Jenže mezi tím, co dokument skutečně říká, a tím, co o něm píšou bulvární weby, je propast, do které se vejde celý jeden příběh o tom, jak se z jednoho svatebního aktu stane senzace za 2,5 milionu korun měsíčně.
Co skutečně uniklo, a co ne
Portugalský deník Jornal de Notícias získal přístup ke svatebnímu aktu registrovanému pod číslem 1493/2026. Část dokumentu následně odvysílala španělská televize Telecinco a podrobnosti shrnul EL País. Z aktu vyplývá několik tvrdých faktů:
- Pár zvolil režim separação de bens (oddělení majetku).
- Předmanželská dohoda byla podepsána 10. srpna 2026 v Lisabonu.
- Jako obvyklé bydliště novomanželů je uveden Rijád.
- Ani jeden z nich si nezměnil příjmení.
- Obřadu se zúčastnili čtyři svědci.
To je ale všechno. Plný text předmanželské smlouvy veřejně k dispozici není. Na veřejnost se dostal svatební akt, který potvrzuje, že dohoda existuje, ne samotný kontrakt s finančními klauzulemi.
Odkud pocházejí čísla o 100 tisících eurech
Částka 100 tisíc eur měsíčně a zmínka o rodinné vile v madridské čtvrti La Finca se v médiích objevily poprvé v červnu 2023. Přinesl je portugalský magazín TV Guia s odkazem na nejmenovaný zdroj blízký páru. O rok později totéž převzala španělská Antena 3. Když v srpnu 2026 unikl svatební akt, řada redakcí obě linie spojila dohromady, jako by uniklý dokument potvrzoval i konkrétní sumy. Nepotvrzuje.
Znamená to, že jsou čísla vymyšlená? Nutně ne. Ale poctivé je říct, že pocházejí ze starší mediální spekulace, ne z aktuálně otevřeného primárního dokumentu.
Co znamená 2,5 milionu korun vedle Ronaldova jmění
Pokud bychom mediálně citovaných 100 tisíc eur měsíčně vzali jako reálnou klauzuli, v přepočtu při referenčním kurzu ECB z 3. června 2026 jde o zhruba 2,42 milionu Kč měsíčně, tedy necelých 29 milionů Kč ročně. Číslo, které by většině lidí změnilo život.
V Ronaldově měřítku je ale proporce jiná. Forbes v červnu 2026 odhadl jeho celkový majetek na 1,2 miliardy dolarů a roční příjmy za posledních dvanáct měsíců na 300 milionů dolarů. Mediálně uváděná renta by tak představovala asi 0,12 % jeho majetku ročně a zhruba 0,46 % ročních příjmů. Jinými slovy, i kdyby klauzule platila přesně tak, jak ji popisují bulvární média, pro Ronalda by šlo o statisticky zanedbatelný výdaj. Pro Georginu o komfortní jistotu.
Proč museli smlouvu podepsat
Tady nejde o rozmary celebrit. Portugalské právo nastavuje novomanželům výchozí majetkový režim zvaný comunhão de adquiridos, zjednodušeně řečeno, vše nabyté po svatbě je společné. Kdo chce jiný režim, musí před obřadem uzavřít takzvanou convenção antenupcial, tedy předmanželskou dohodu, a to formou veřejné listiny u notáře. Bez ní by Ronaldovy příjmy ze saúdskoarabského kontraktu, reklamních spoluprací i investic automaticky spadaly do společného jmění. U člověka s miliardovým portfoliem je oddělený majetek spíš standardní právní hygiena než projev nedůvěry.
Podle portugalského portálu gov.pt je navíc taková dohoda během manželství zásadně neměnná. Co podepsali den před svatbou, platí.
Koho smlouva chrání víc
Strukturálně jednoznačně Ronalda. Režim odděleného majetku zajišťuje, že jeho předchozí i budoucí majetek zůstává jeho. Georgina si zase ponechává vlastní příjmy, a ty nejsou zanedbatelné. Má za sebou tři řady reality show I Am Georgina na Netflixu, modelingové kampaně pro Guess a práci influencerky s desítkami milionů sledujících.
Pokud by ale platily i starší mediální zprávy o měsíční rentě a vile, rovnováha by se posunula. Georgina by získala garantovaný příjem a bydlení nezávisle na tom, jak by se vyvíjel její vlastní byznys. Potvrzený právní rámec nahrává Ronaldovi. Nepotvrzené klauzule by vyvažovaly pozici Georginy. Obojí dohromady dává smysl, a právě proto je pravděpodobné, že realita leží někde mezi.
Pár zatím žádnou krizi nenaznačuje. Týden po svatbě otevřeli pro Vogue zákulisí intimního obřadu a oznámili, že velkou oslavu pro rodinu a přátele teprve chystají. Předmanželská smlouva u miliardáře není signál problémů, je to podmínka toho, aby se vůbec mohl vzít.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta