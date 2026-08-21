Z rekordního přestupu do United zbyl stín. Pogba po dopingovém trestu a 115 minutách za Monako v klubu skončil

9. srpna 2016 potvrdil Juventus prodej Paula Pogby do Manchesteru United za 105 milionů eur s možností dalších pěti milionů v bonusech, tehdy nejvyšší přestupovou částku v historii fotbalu. United si ho dodnes vedou jako rekordní posilu. O dekádu později, 19. srpna 2026, den před prvním soutěžním zápasem nové sezony, oznámilo Monaco předčasné rozvázání smlouvy. Klub v komuniké citovaném agenturou ANSA uvedl, že „původně stanovené cíle byly naplněny jen částečně“. Generální ředitel Thiago Scuro mluvil o „odvážné a ambiciózní sázce“. Sázka nevyšla.
Časová osa pádu
Pogbův příběh nemá jeden zlomový bod, ale řetěz událostí, z nichž každá zúžila prostor pro návrat:
- Srpen 2016, rekordní přestup do United, návrat hráče, kterého klub v roce 2012 pustil zadarmo.
- 2016–2022, 233 zápasů, 39 gólů, 51 asistencí za United; trofeje z Evropské ligy a Ligového poháru. Nejlepší ligová sezona 2018/19 přinesla 13 branek a 10 asistencí.
- Léto 2022, volný odchod zpět do Juventusu. Druhé turínské angažmá skončilo po pouhých 12 zápasech.
- 11. září 2023, začátek dopingového trestu po pozitivním testu na DHEA, klasifikovaný jako neendogenní metabolit testosteronu. Italská antidopingová agentura NADO Italia uložila čtyřletý zákaz činnosti.
- 7. října 2024, CAS trest snížil na 18 měsíců, protože přijal verzi o neúmyslném požití doplňku předepsaného lékařem na Floridě. Pogba „nebyl bez viny“, ale nešlo o úmyslný doping.
- 30. listopadu 2024, Juventus oficiálně ukončil smlouvu.
- 28. června 2025, Monaco podepsalo comebackový kontrakt do června 2027.
- 19. srpna 2026, konec spolupráce po roce, 6 ligových zápasech a 115 minutách.
Comeback, který se nikdy nerozběhl
Monaco vědělo, do čeho jde. Při podpisu klub otevřeně mluvil o procesu návratu do soutěže a jako velký cíl pojmenoval Pogbovu účast na mistrovství světa 2026. Realita vypadala jinak.
Soutěžní debut přišel až 22. listopadu 2025, po více než dvou letech bez jediného oficiálního zápasu. Pogba naskočil jako střídající hráč proti Rennes. První start v základní sestavě si připsal teprve 2. května 2026, v utkání s Metz. Mezi těmito dvěma daty se opakoval stejný vzorec: krátký návrat do kádru, pak znovu reathletizace. V lednu 2026 hlásilo Monaco problém s levým lýtkem, v únoru pokračovala individuální příprava, v dubnu se vrátil do zápasového kádru, ale i v srpnu 2026 (těsně před koncem spolupráce) byl znovu mimo kvůli stejné oblasti.
Veřejně doložitelné jsou opakované zdravotní výpadky, ne interní výkonnostní data. Přesné fyzické testy Monaco nezveřejnilo. Výsledek je ale jednoznačný: nula gólů, nula asistencí, 115 minut rozložených do šesti epizod.
Doping ve srovnání s jinými případy
Pogbův případ je ve fotbalovém kontextu neobvyklý právě tím, jak dopadl u CAS. Arbitráž potvrdila porušení antidopingových pravidel, ale uznala neúmyslnost a trest zkrátila ze čtyř let na osmnáct měsíců. To je výrazný rozdíl oproti jiným fotbalistům, kterým čtyřletý zákaz zůstal v plné výši; FIFA v roce 2022 ponechala takový trest Ericku Riverovi za clostebol i Sabrimu Ali Mohamedovi za exogenní testosteron. CAS rovněž eviduje čtyřletou sankci pro Maria Vuškoviće po případu s rEPO.
Snížení trestu Pogbovi zachránilo šanci na návrat v produktivním věku. Paradoxně ale osmnáct měsíců bez soutěžního fotbalu stačilo k tomu, aby tělo ztratilo rytmus, který se už nepodařilo obnovit.
Co dál s Pogbou
Podle deníku L’Équipe Pogba několik týdnů před oficiálním rozchodem věděl, že Monaco spolupráci ukončí. Klub mu dočasně ponechal přístup k tréninkové infrastruktuře na doléčení. Kariéru neukončil. Jméno stále budí zájem, ale sportovní použitelnost na evropské úrovni už klub s ambicemi v Lize mistrů nepřesvědčila.
Jako nejpravděpodobnější směry se v médiích objevují MLS a Saúdská Arábie. Konkrétní jednání veřejně potvrzeno nebylo. Mezitím se změnilo i vedení francouzské reprezentace; od konce července 2026 ji vede Zinédine Zidane. Bez stabilního klubového angažmá a pravidelné minutáže je cesta zpět do národního týmu prakticky uzavřená.
Pogbovi bude v březnu 2027 třiatřicet. V Manchesteru za něj kdysi zaplatili přes 2,5 miliardy korun. V Monaku za něj odehráli necelé dvě poločasové půle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner