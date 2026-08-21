Obětoval jsem pro vás svůj život. Věta, kterou Guardiola křičel v kabině po jedné porážcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obětoval jsem pro vás svůj život. Věta, kterou Guardiola křičel v kabině po jedné porážce
Rybakinová znovu vede, Sabalenkovou od Andrejevové dělí jediný bod a v postupové osmičce jsou hned dvě...
Loni ji organizátoři nasadili na poslední chvíli a pár hodin před startem zase vyškrtli. Letos si Kateřina...
Ferrari nezískalo jezdecký titul od roku 2007 a Pohár konstruktérů od roku 2008. Lewis Hamilton je na jeho...
Nad výhrou 3:0 v Gelsenkirchenu se moc nediskutovalo. Diskutovalo se o oku trenéra hostí. José Mourinho po...
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