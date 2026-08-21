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Pohádka Líné království má první klapku: Sofie Anna Švehlíková a Max Dolanský vzlétli balónem

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Na zámku ve Zruči nad Sázavou padla první klapka filmu Líné království. Ivo Macharáček se po úspěchu Tajemství staré bambitky 1 a 2 vrací s dobrodružným příběhem plným humoru, napětí, lásky a kouzel. Do hlavních rolí obsadil Sofii Annu Švehlíkovou.
Líné království, Sofie Anna Švehlíková

Líné království, Sofie Anna Švehlíková

Zdroj: IM Film
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