Pohádka Líné království má první klapku: Sofie Anna Švehlíková a Max Dolanský vzlétli balónem

Pohádka Líné království - první natáčecí den patřil princezně Amálii v podání Sofie Anny Švehlíkové. Pohádka Líné království - Maxmilián Dolanský hraje spolužáka Leška. Romantická stavba zámku nad řekou Sázavou tak získává novou roli a její park, věže i historické kulisy se stanou součástí světa Líného království. Pohádka Líné království - Ivo Macharáček se po úspěchu Tajemství staré bambitky 1 a 2 vrací s dobrodružným příběhem plným humoru, napětí, lásky a kouzel. Na zámku ve Zruči nad Sázavou padla první klapka filmu Líné království. Pohádka Líné království - zámecký park ve Zruči nad Sázavou se proměnil v Královskou akademii. Pohádka Líné království - nad pohádkovou krajinou se objevil balón. Pohádka Líné království - režisér a scenárista pohádek Ivo Macharáček, které si oblíbily celé rodiny, otevírá bránu do dalšího pohádkového světa.
Na zámku ve Zruči nad Sázavou padla první klapka filmu Líné království. Ivo Macharáček se po úspěchu Tajemství staré bambitky 1 a 2 vrací s dobrodružným příběhem plným humoru, napětí, lásky a kouzel. Do hlavních rolí obsadil Sofii Annu Švehlíkovou.
Dále diváci uvidí Adama Bárdyho, Jaroslava Plesla, Veroniku Khek Kubařovou, Elizavetu Maximovou, Ondřeje Sokola, Pavla Kříže a další. Balónem zpátky domů
Zámecký park ve Zruči nad Sázavou se proměnil v Královskou akademii a nad pohádkovou krajinou se objevil balón. První natáčecí den patřil princezně Amálii, premiantce školy, která se po slavnostním zakončení studia vydává vzduchem zpátky domů. Netuší však, že v jejím království už nic není jako dřív. Před kamerou se představili Sofie Anna Švehlíková jako Amálie a Maxmilián Dolanský jako její spolužák Lešek. Romantická stavba zámku nad řekou Sázavou tak získává novou roli a její park, věže i historické kulisy se stanou součástí světa Líného království. „Je skvělé, že začínáme právě tady, navíc scénou s balónem. Člověk přijde ráno na zámek, oblékne kostým a najednou má pocit, že se opravdu ocitl v pohádce. Amálie se právě vrací ze studií domů a vůbec netuší, co ji čeká, takže je to vlastně hezký začátek jejího příběhu i celého natáčení,“ říká představitelka princezny Amálie Sofie Anna Švehlíková.
„Pohádku jsem si vždycky chtěl zahrát, i když jsem spíš pokukoval po princi,“ směje se Maxmilián Dolanský, který ztvárňuje Amáliina spolužáka Leška. „Hned první den pomáhám Amálii s obrovským kufrem, který mě málem zavalí. Naštěstí byl ve skutečnosti lehký, ale to bychom asi neměli prozrazovat. A balón? Tím bych se jednou opravdu rád proletěl.“ Dokáže se chytrá princezna zamilovat do obyčejného kováře? A dokáže kovář zachránit celé království?
„Amálie se po studiích vrací domů a zjišťuje, že její maminka zmizela a zemi ovládla čarodějnice Drahomíra. Aby odhalila pravdu, musí se vydat na nebezpečnou cestu, během které pozná mladého kováře Jeníka. Ona věří knihám, vědě a přesným výpočtům, on vlastnímu úsudku a rukám. Postupně zjistí, že každý umí právě to, co tomu druhému chybí. A právě spojení vědění, odvahy, přátelství i lásky jí umožní postavit se mocné čarodějnici a zachránit rodinu i celé království,“ říká režisér a scenárista Ivo Macharáček.
Pro Adama Bárdyho je kovář Jeník první rolí ve filmové pohádce a rovnou rolí hlavní. Poprvé do pohádkového světa vstupuje také Elizaveta Maximová, která ztvární čarodějnici Drahomíru posedlou mocí a věčným mládím. Pohádkový svět českých zámků a krajiny Natáčení je naplánováno na 26 dní a zavede filmaře do několika krajů České republiky. Pohádkový svět vznikne na zámcích ve Zruči nad Sázavou, Raduni, Novém Městě nad Metují v Podorlickém skanzenu Krňovice, v okolí zámku Kostelce nad Orlicí, v divokém údolí Židovy strouhy, u jihočeského rybníka Nuzov a ve Studiu D1 v Modleticích. Skutečné zámky, historická kovárna, mlýn, oranžerie i přírodní scenérie se stanou důležitou součástí výtvarné podoby filmu, kterou doplní trikový pohádkový svět natočení v ateliérech.
Líné království propojí dobrodružství, romantiku, laskavý humor, napětí a kouzla. Vedle čarodějnických lektvarů a magických proměn v ní mají důležité místo také věda, lidská zvídavost a tradiční řemeslo. Princeznina laboratoř, létající balón, mechanické stroje nebo kovářská dílna nejsou jen výpravnými dekoracemi, ale připomínají, že člověk dokáže svět měnit díky vědomostem, tvořivosti a práci vlastních rukou. Výrazné obsazení a tvůrčí tým Královský pár ztvární Jaroslav Plesl a Veronika Khek Kubařová, hlavní zápornou postavu čarodějnice Drahomíry hraje Elizaveta Maximová. Dále se ve filmu představí Jaromír Dulava, Pavel Kříž, Ondřej Sokol, Jiří Hána, Nelly Řehořová, Tomáš Kyselka, Andrea Černá, Karel Schutt, Mia Macharáčková, Tereza Juppová, Oliver Jupp a další.
Kameramanem je David Ployhar, architektem Petr Zeman, kostýmní výtvarnicí Alena Schäferová a uměleckou maskérkou Jana Dopitová. Hudbu k filmu skládá Jan P. Muchow. Film produkuje společnost IM Film producenta Iva Macharáčka, koproducentem je společnost AQUARIDI Radovana Vašáka. Distributorem je Bioscop.
Premiéra v českých kinech je naplánována na 11. března 2027. Zdroj: IM Film