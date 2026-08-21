Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Staré dveře z půdy nejsou harampádím na výhoz. I za ošuntělé kousky získáte tisíce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se projdete historickými ulicemi našich měst nebo venkovskými usedlostmi, jako první vás do očí trkne vstupní portál.
Staré dveře z půdy nejsou harampádím na výhoz. I za ošuntělé kousky získáte tisíce

Staré dveře z půdy nejsou harampádím na výhoz. I za ošuntělé kousky získáte tisíce

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Lidé s nadváhou mají od roku 2026 platit za let dvojnásobek. Nové pravidlo vyvolává kritiku
Lidé s nadváhou mají od roku 2026 platit za let dvojnásobek. Nové pravidlo vyvolává kritiku
Oblíbené přímořské letovisko překvapilo v žebříčku FlixBusu. Výsledek není takový, jak byste čekali
Oblíbené přímořské letovisko překvapilo v žebříčku FlixBusu. Výsledek není takový, jak byste čekali

Když FlixBus v červenci zveřejnil přehled nejžádanějších koupacích destinací pro léto 2026, přišlo překvapení.

Kachny ničí kvalitu vody víc, než se zdá. Problém často začíná u lidí, kteří je přikrmují
Kachny ničí kvalitu vody víc, než se zdá. Problém často začíná u lidí, kteří je přikrmují

Linec, hlavní město Horního Rakouska, má problém, který zná každé město s rybníkem a lavičkami u břehu.

Itálie zpřísňuje pravidla na plážích. Nové zákazy se dotknou tisíců turistů
Itálie zpřísňuje pravidla na plážích. Nové zákazy se dotknou tisíců turistů

Sardinie omezuje vstup na jednu z nejkrásnějších pláží ostrova, Jesolo škrtá tisíce slunečníků. Léto 2026 v...

Za staré medaile dal na výprodeji 200 korun. Tři kusy z roku 1864 mají cenu statisíců
Za staré medaile dal na výprodeji 200 korun. Tři kusy z roku 1864 mají cenu statisíců

Příběh zní jako scénář nedělní televizní show: anonymní penzista si na výprodeji z kufru auta vybere...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.