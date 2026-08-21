Staré dveře z půdy nejsou harampádím na výhoz. I za ošuntělé kousky získáte tisíce

Prvorepubliková architektura si potrpěla na reprezentativnost, a tak byly vchodové dveře výkladní skříní celého domu. Zatímco moderní novostavby dnes často sázejí na tuctové plastové či hliníkové profily bez nápadu, milovníci poctivé historie a rekonstrukcí historických objektů nedají dopustit na masivní dřevo s příběhem.
I původní zámky se počítají
Jako skvělá referenční nabídka toho, za jak zajímavé peníze se tyto architektury ceněné kousky prodávají, slouží nedávný inzerát. Prodávající v něm nabízí vchodové dveře z první republiky (možná i starší) za 7 000 Kč. S úctyhodnými rozměry 263 cm na výšku a 133 cm na šířku jde o majestátní dvoukřídlý nebo vysoký jednokřídlý portál, který je navíc osazen původním plně funkčním zámkem včetně klíče. Za sedm tisíc korun tak získáte originální historický prvek, jehož výroba na zakázku by dnes u uměleckého truhláře stála desítky tisíc korun.
Proč jsou prvorepublikové dveře tak ceněné? Umění truhlářů a kovářů
Výroba vchodových dveří za první republiky podléhala přísným řemeslným standardům. Používalo se výhradně kvalitní, dlouho vysušené masivní dřevo – nejčastěji dub, modřín nebo husté borové dřevo. Profilace kazet, ručně vyřezávané římsy, ozdobné klapačky a mosazné či kované kování tvořily celek, který bez problému přečkal celé století.
Obrovským plusem nabízených dveří je dochovaný původní funkční zámek s klíčem. Staré krabicové či zádlabové zámky z této doby byly malé mechanické zázraky. Pokud k nim máte i původní klíč s ozdobnou hlavou, hodnota celého setu raketově stoupá. Dnes se totiž samotné historické funkční zámky s klíčem na starožitných trzích prodávají za částky mezi jedním až dvěma tisíci korunami.
Referenční cena 7 000 Kč: Jak si stojí historické dveře na trhu?
Suma 7 000 Kč za takto vysoké a široké dveře v zachovalém stavu představuje pro kupujícího velmi výhodnou investici. Ceny historických stavebních prvků na trhu totiž v posledních letech raketově rostou. Pokud uvažujete o prodeji nebo koupi podobných dveří, vyplatí se vědět, co určuje jejich hodnotu:
- Rozměry: Dveře s výškou nad 250 cm jsou vyhledávané majiteli činžovních domů, vil nebo chalup s vysokými stropy, kde běžné unifikované dveře nelze použít.
- Stav dřeva: Pokud spodní hrana dveří neležela roky ve vlhku a dřevo není prožrané červotočem, cena renovovaného kusu se po odborném truhlářském zásahu může vyšplhat na 20 000 až 45 000 Kč.
- Původní prvky: Původní prosklení s fazetami, mosazné kliky, štítky nebo funkční zámky atraktivitu na trhu také výrazně zvyšují.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková