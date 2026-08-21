Let z oblíbeného italského letoviska skončil krátce po startu. Airbus měl problém s motorem a nouzově přistál

Odlet z dovolené bývá pro většinu turistů už jen poslední tečkou za pobytem u moře. Cestující, kteří ve středu 19. srpna nastoupili v italském Rimini do letadla společnosti easyJet směřujícího na londýnské letiště Gatwick, však zažili úplně jiný závěr cesty. Krátce po startu se u Airbusu A319 objevil problém s levým motorem a posádka se rozhodla let přerušit.
Na palubě bylo přibližně 140 cestujících. Místo pokračování přes Evropu směrem k Británii se letadlo otočilo zpět k letišti Federico Fellini v Rimini.
Problém se objevil krátce po vzletu
Letadlo vyrazilo z Rimini odpoledne. Nedlouho po startu však posádka zaznamenala technický problém související s levým motorem. Pilot následně požádal o nouzové přistání a na letišti se rozběhl bezpečnostní protokol určený právě pro podobné situace.
Do pohotovosti byli uvedeni hasiči, zdravotníci i další složky připravené zasáhnout přímo u dráhy. Letadlo se přitom nevrátilo na zem okamžitě. Několik minut zůstalo ve vzduchu a podle dostupných informací se pohybovalo také nad mořem před pobřežím Rimini.
Přibližně po půl hodině se Airbus znovu přiblížil k letišti. Krátce po 17. hodině bezpečně dosedl na dráhu. Právě úspěšný návrat byl nejdůležitější zprávou celého incidentu. Cestující mohli letadlo opustit a podle dostupných informací byli všichni v pořádku.
Na letišti čekaly připravené záchranné složky
Pohled na hasičské vozy a zdravotníky připravené v okolí přistávací dráhy může působit dramaticky, při vyhlášení nouzového stavu ale jde o preventivní opatření. Letiště musí počítat i s variantou, že se situace během návratu zkomplikuje.
Tentokrát jejich zásah potřeba nebyl. Airbus A319 přistál bez dalších komplikací a událost si nevyžádala žádné zranění.
Po vystoupení cestujících následovaly technické kontroly letadla. Jejich úkolem bylo zjistit, co přesně problém na levém motoru způsobilo. Bezprostředně po incidentu nebyla přesná příčina technické závady zveřejněna.
Cesta do Londýna skončila tam, kde začala
Pro cestující znamenala událost především nečekaný návrat do Rimini a komplikaci při cestě domů. Letiště po přistání čekalo na další pokyny dopravce ohledně toho, jakým způsobem budou lidé z původního letu přepraveni dál.
Samotná linka mezi Rimini a Londýnem Gatwick patří v letní sezoně mezi přímá spojení, která turistům umožňují dostat se z oblíbeného jadranského letoviska do britské metropole bez přestupu. Právě proto se na palubě nacházelo velké množství cestujících vracejících se z oblasti, která je během léta výrazně turistická.
Incident z 19. srpna tak měl nakonec především podobu velmi nepříjemného cestovatelského zážitku, nikoli leteckého neštěstí. Posádka po zjištění problému let nepokračovala, letadlo se vrátilo do Rimini a všech 140 cestujících vyvázlo bez zranění. Z pohledu lidí na palubě šlo přesto o situaci, na kterou se při odletu z dovolené připravit nedá. Místo přistání v Londýně se po několika desítkách minut znovu ocitli na stejném letišti, ze kterého právě odletěli. Tentokrát už ale s jistotou, že technický problém skončil bezpečným návratem na zem.
zdroje: ansa.it, rainews.it, corriereromagna.it, teleromagna.it