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Let z oblíbeného italského letoviska skončil krátce po startu. Airbus měl problém s motorem a nouzově přistál

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Cesta z italského Rimini do Londýna se pro cestující na palubě letu easyJet změnila krátce po vzletu. Airbus A319 se kvůli problému s levým motorem musel otočit a vrátit na letiště, odkud jen před několika minutami odstartoval. Přistání naštěstí proběhlo bezpečně a nikdo nebyl zraněn.
Let z oblíbeného italského letoviska skončil krátce po startu. Airbus měl problém s motorem a nouzově přistál

Let z oblíbeného italského letoviska skončil krátce po startu. Airbus měl problém s motorem a nouzově přistál

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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