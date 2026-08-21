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Překyselení organismu už nebude ohrožovat lidské zdraví. Na příliš kyselou krev má pomáhat obyčejná jedlá soda

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Metabolická acidóza nastává, když je vaše krev příliš kyselá. To může být mimo jiné důsledkem jiných zdravotních potíží, jako je cukrovka, která není účinně kontrolována, a onemocnění ledvin.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Redakční poznámka: Tento článek přináší obecné informace z partnerského obsahu a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, nutriční ani terapeutickou péči. Pokud řešíte zdravotní potíže, duševní obtíže, užíváte léky, jste těhotná, trpíte chronickým onemocněním nebo zvažujete změnu léčby, jídelníčku či životního stylu, poraďte se vždy s kvalifikovaným odborníkem. Redakce Centrum.cz neodpovídá za případné následky vzniklé na základě individuálního použití informací uvedených v článku.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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