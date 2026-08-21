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Řekové udělali pořádek na pláži. Úřady odstranily stovku slunečníků a lehátek, některé byly připoutané řetězy

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Na oblíbené pláži Gerakini na řeckém poloostrově Chalkidiki se odehrál zásah, který ukazuje, kam až může zajít boj o místo u moře. Rekreanti si tam nechávali vlastní slunečníky a lehátka dlouhodobě, část vybavení byla pevně zapuštěná do písku a některé kusy byly dokonce uzamčené řetězy. Obec Polygyros proto přistoupila k rozsáhlému vyklizení veřejné pláže.
Řekové udělali pořádek na pláži. Úřady odstranily stovku slunečníků a lehátek, některé byly připoutané řetězy

Řekové udělali pořádek na pláži. Úřady odstranily stovku slunečníků a lehátek, některé byly připoutané řetězy

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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