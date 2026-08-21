Řekové udělali pořádek na pláži. Úřady odstranily stovku slunečníků a lehátek, některé byly připoutané řetězy

Kdo někdy dorazil na přeplněnou pláž až dopoledne, dobře zná pohled na ručníky a lehátka, jejichž majitelé jsou přitom kdovíkde. V Gerakini ale tento zvyk zašel podstatně dál. Část návštěvníků podle řeckých médií nenechávala na pobřeží pouze ručník na několik hodin. Slunečníky, lehátka a další vybavení zůstávaly na místě dlouhodobě, takže fakticky vznikala soukromá stanoviště na prostoru určeném všem.
Právě volný přístup k řeckým plážím je v posledních letech stále sledovanějším tématem. Řecko zpřísnilo pravidla pro využívání pobřeží a více kontroluje také to, kolik místa mohou zabírat komerční slunečníky a lehátka.
Přijel bagr, nákladní auto i další technika
Obec Polygyros zahájila zásah v úterý 18. srpna brzy ráno. Na místě pracovali zaměstnanci obce za přítomnosti místostarosty Vassilise Fardogiannise. Potřebovali přitom nákladní auto, dvě užitková vozidla a bagr. Celkem bylo odstraněno přibližně sto slunečníků a lehátek.
Některé velké slunečníky byly pevně ukotvené v písku a byly k nim přivázány další věci. Rekreanti přitom měli být předem vyzváni, aby vybavení, které nechávají na pláži trvale, odstranili sami. Odvezené předměty mají podle řeckých médií skončit v recyklaci.
Zásah dobře zapadá do širší snahy země regulovat využívání řeckých pláží. U komerčních koncesí například platí, že nejméně polovina příslušného úseku pláže musí zůstat mimo pronajaté plochy. Také samotná lehátka a slunečníky mohou zabírat pouze omezenou část pronajatého prostoru a před pobřežní linií musí zůstat volný pás.
Řekové mohou porušování pravidel hlásit z mobilu
Zajímavostí je, že kontrola řeckých pláží už dávno není záležitostí pouze místních úřadů. Funguje zde aplikace MyCoast, prostřednictvím které lze upozornit například na neoprávněné zabrání pobřeží nebo blokování volného přístupu.
Řecko tím reaguje na problémy, které přinesl masový cestovní ruch. Ostatně i proto stále více návštěvníků hledá řecké ostrovy bez velkých davů nebo klidnější místa, jako je Skopelos.
Jen několik hodin po zásahu byly slunečníky zpět
Příběh z Gerakini má ovšem ještě zajímavější pokračování. Jen několik hodin po vyklizení se podle řecké veřejnoprávní televize ERT začaly na stejném místě objevovat nové slunečníky. Některé byly znovu pevně umístěné v písku a po skončení dne zamykané.
Právě tento detail ukazuje, že nejde jen o kuriózní spor kolem několika lehátek. Problém nastává ve chvíli, kdy si lidé začnou veřejnou pláž dlouhodobě přivlastňovat a ostatním návštěvníkům tím fakticky znemožní využít její část.
Pláž není soukromé parkoviště pro lehátka
Vlastní slunečník samozřejmě není na řecké pláži ničím neobvyklým. Rozdíl je mezi tím, když jej člověk ráno přinese a večer odnese, a situací, kdy na veřejném pobřeží zůstává trvale ukotvené vybavení.
Řecké úřady jsou navíc v posledních sezonách při ochraně pobřeží viditelně aktivnější. Neřeší pouze obsazování prostoru, ale také bezpečnost návštěvníků. Na Zakynthosu například zůstává kvůli riziku sesuvů uzavřená slavná pláž Navagio. Případ z Gerakini tak vysílá poměrně jednoduchý signál. Ani během vrcholné turistické sezony není možné proměnit část veřejné pláže ve vlastní dlouhodobě rezervované místo.