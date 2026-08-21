4(3x + 2) + 5 - 2(x - 6) = 2x + 19: Tato rovnice vás možná rozhodí na celý denPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
4(3x + 2) + 5 - 2(x - 6) = 2x + 19: Tato rovnice vás možná rozhodí na celý den
Co se stane, když se zdánlivě dokonalé životy skupiny přátel začnou hroutit jako domeček z karet?...
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Pamatujete si na chvíle, kdy jste jako děti prohledávali staré zásuvky u babičky a objevili těžké, tikající...
Představte si film, který zná doslova každý Čech, jehož hlášky zlidověly a bez kterého si nedokážeme...
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