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4(3x + 2) + 5 - 2(x - 6) = 2x + 19: Tato rovnice vás možná rozhodí na celý den

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Matematický IQ test, který prověří vaši pozornost a logické myšlení. Dvě závorky, volný člen uprostřed a výsledek, který málokdo čeká. Jste na to připraveni? Ukažte, jak dobře znáte matematická pravidla.
4(3x + 2) + 5 - 2(x - 6) = 2x + 19: Tato rovnice vás možná rozhodí na celý den

4(3x + 2) + 5 - 2(x - 6) = 2x + 19: Tato rovnice vás možná rozhodí na celý den

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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