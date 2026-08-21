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Příroda není kulisa. Je to náš společný domov, říká nová kniha o zelené spiritualitě

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Že starost o přírodu musí jít stranou, když nedaleko za hranicemi zuří válka? V žádném případě! Básník a psychoterapeut Adam Borzič přichází s podivuhodnou Spiritualitou posvátné Země (Portál, 2026), která nabízí vlídnější…
Příroda není kulisa. Je to náš společný domov, říká nová kniha o zelené spiritualitě

Příroda není kulisa. Je to náš společný domov, říká nová kniha o zelené spiritualitě

Zdroj: Proboha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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