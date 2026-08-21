Dnes v Ulici: Hlavní hrdinové se dostanou do prekérní situace, Kolda naopak začne pochybovat

Seriál Ulice vstoupil do nové 22. sezony poměrně zostra a páteční 5170. díl ukáže, že tvůrci nechtějí stavět pouze na velkých dramatických zvratech. Mnohem důležitější začínají být drobné situace, ze kterých postupně vyrůstají nové problémy. Dnes večer budou v centru pozornosti hlavně Prokop s Adrianou, mladí kolem Laury a Koldy a také stále nejistější budoucnost Království hraček.
Prokop zjišťuje, že být partnerem a rodičem není totéž
Prokop si ještě nestačil pořádně zvyknout na společný život s Adrianou a už dostal tvrdou lekci. Jeho snaha zasáhnout do výchovy Klárky skončila situací, kterou rozhodně nečekal. Dívka po jeho slovech sama odjela autobusem za dědou Vlastimilem. Právě to v Prokopovi vyvolá silné pochybnosti o tom, zda se do role druhého rodiče nepustil příliš rychle.
Zajímavé přitom je, že Adriana na něj žádný velký útok nechystá. Naopak si sama uvědomuje, že měla Klárce věnovat více pozornosti. Prokop ale z jejího chování vycítí něco jiného. Začne přemýšlet, kde vlastně leží hranice mezi partnerem matky a člověkem, který má právo dítě vychovávat.
Situace se uklidní až s návratem Klárky. Přiveze ji Vlastimil Pešek, který se i přes menší prostor v seriálu stále objevuje v důležitých rodinných momentech. Klárka se matce omluví a čeká trest. Adriana ale zvolí jinou cestu. Místo klasického potrestání jí přidělí pravidelnou domácí povinnost, za kterou už bude odpovídat sama.
Laura a Kolda zjistí, že vlastně nevědí, zda spolu chodí
Úplně jiný druh nejistoty čeká Koldu a Lauru. Ještě před prázdninami se zdálo, že si k sobě znovu našli cestu. Přes léto však jejich kontakt zůstal převážně u zpráv a po osobním setkání v Coolně přijde zvláštní vystřízlivění.
Ani jeden z nich totiž pořádně neví, jak jejich vztah pojmenovat. Polibek před prázdninami najednou nestačí a oba se při setkání chovají mnohem rozpačitěji, než by čekali.
Do jejich situace navíc vstoupí Šimon, ovšem tentokrát poněkud netradičním způsobem. Objeví kouzlo chatbotů s umělou inteligencí, předplatí si pokročilejší verzi jedné aplikace, nastaví jí hlas a začne ji používat téměř jako osobní poradkyni. Dokonce jí dá jméno Aneta. Neřeší s ní jen běžné otázky, ale také Koldův vztahový problém.
Tvůrci tím do Ulice poměrně přirozeně dostávají téma, které je dnes běžnou součástí života mladých lidí. Nejde přitom jen o technologickou kuriozitu. Zajímavější bude sledovat, jak moc začne Šimon odpovědím umělé inteligence věřit a zda podle nich bude skutečně jednat.
Linda už nechce Království hraček pouze zachraňovat
Třetí výrazná linka pátečního dílu se vrací ke Království hraček. Linda získá novou zakázku a po předchozí nejistotě opět získává energii. Ukazuje se ale, že samotné zakázky nestačí. Potřebuje také lidi, kteří by byli ochotni ve firmě pracovat.
Spoléhá například na Lukáše, jenže ten přes léto absolvoval rekvalifikaci a našel si jiné zaměstnání. Linda tak postupně zjišťuje, že obnovit fungující firmu bude podstatně složitější než získat několik nových klientů.
Právě tady ale přichází nejdůležitější posun. Linda už nezačne přemýšlet jen o tom, jak Báře pomoci podnik udržet. Rozhodne se uvažovat mnohem odvážněji a začne chtít Království hraček od Báry koupit. Z linky, která ještě před několika týdny působila jako boj o přežití firmy, se tak může stát příběh Lindina vlastního podnikatelského restartu.
Páteční díl Ulice proto nebude stát na jednom velkém šoku. Místo toho rozehraje několik rozhodnutí, jejichž skutečné následky se mohou ukázat až v dalších týdnech. Právě tím nová sezona zatím funguje nejlépe. Postavy se po letní pauze nevrátily na stejné místo, kde jsme je opustili, ale začínají se postupně posouvat do úplně nových rolí.
autorský text, TV Nova