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Dnes v Ulici: Hlavní hrdinové se dostanou do prekérní situace, Kolda naopak začne pochybovat

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Páteční Ulice přinese několik zdánlivě obyčejných situací, které ale mohou výrazně ovlivnit další děj. Prokop začne pochybovat, zda zvládá novou roli po boku Adriany, Kolda s Laurou zjistí, že letní prázdniny jejich vztahu příliš nepomohly, a Linda se rozhodne udělat krok, který může zachránit celé Království hraček.
V Ulici vznikají nápady na další témata. Hlavní hrdinové budou mít pěkně zamotanou hlavu.

V Ulici vznikají nápady na další témata. Hlavní hrdinové budou mít pěkně zamotanou hlavu.

Zdroj: TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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