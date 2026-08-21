Lidé s nadváhou mají od roku 2026 platit za let dvojnásobek. Nové pravidlo vyvolává kritiku

Americká nízkonákladovka, která půl století létala bez přidělených míst, přechází na zcela nový model. Volný výběr sedadel při nástupu končí, kabina se dělí na kategorie Standard, Preferred a Extra Legroom a každé místo dostává svou cenu. Pro cestující, kteří svými rozměry přesahují přes loketní opěrku do sousedního sedadla,
to znamená jednu zásadní věc: garanci dvou sousedních míst získají jen tehdy, když si obě koupí předem. Nejde o žádný fixní příplatek, druhé sedadlo se kupuje jako běžná letenka ve stejné tarifní třídě. Cena se tedy mění let od letu podle tarifu a obsazenosti. Co přesně se mění a proč
Do 26. ledna 2026 Southwest fungoval v režimu volného usazování. Cestující si sedli, kam chtěli, a kdo potřeboval víc prostoru, mohl na letišti požádat o volné sousední místo. Od 27. ledna 2026 je každé sedadlo přidělené a obchodované samostatně. Tím pádem zmizela i logika „vedle bude určitě volno“.
Southwest změnu neprezentuje jako izolované opatření namířené na jednu skupinu. Je součástí širší transformace, kterou firma oznámila v červenci 2024 s cílem zvýšit výnosy a přilákat zákazníky, kteří dosud volili konkurenci právě kvůli chybějícím přiděleným sedadlům. Podle interních průzkumů Southwest 80 % jeho vlastních zákazníků a 86 % zákazníků jiných aerolinek preferuje přidělená místa. Volné usazování bylo nejčastějším důvodem, proč lidé létali u jiné společnosti. Nové tarifní balíčky, prémiové řady sedadel a monetizace každého místa v kabině, to vše je jeden balík, v němž je politika pro větší cestující jen jedním dílkem.
Jak to funguje v praxi
Kdo se domnívá, že bude potřebovat dvě sedadla, má podle oficiální politiky Southwest postupovat takto:
Při rezervaci zadat v poli „Passengers“ celkový počet potřebných sedadel. Druhé místo se vede jako další cestující, do prostředního jména se přidává označení „XS“. Obě letenky musí být ve stejné tarifní třídě. Reálná cena navíc tedy odpovídá ceně jedné další letenky na konkrétní let. Refundace je možná, ale podmíněná: let musí odletět alespoň s jedním volným sedadlem, obě místa musí být ve stejném tarifu a žádost o vrácení peněz musí přijít do 90 dnů od cesty. Bezplatné řešení na letišti úplně nemizí; pokud je vedle cestujícího volné místo, zaměstnanci ho mohou přidělit bez poplatku. Mizí ale jistota. Když volné místo není, cestující bude přerezervován na jiný let. A pokud se situace vyřeší až po nástupu do letadla, může být nutné vystoupit.
U letů zahrnujících partnerskou aerolinku (Southwest spolupracuje například s Icelandair na transatlantických trasách) se druhé sedadlo kupuje přímo u partnera a je nevratné.
Rozhodující hranicí mezi sedadly je loketní opěrka. Southwest si zároveň vyhrazuje právo podle vlastního uvážení rozhodnout, že další sedadlo je nutné z bezpečnostních důvodů.
Foto: Remiverdebout - licence CC BY-SA 4.0 Jak to řeší jinde: Kanada versus Evropa
Americký přístup není jediný možný. Stojí za to podívat se, jak stejný problém řeší jiné jurisdikce.
Kanada od roku 2008 uplatňuje u vybraných domácích dopravců princip „jeden člověk, jedna letenka“. Cestující s funkčním omezením způsobeným obezitou, kteří potřebují další sousední sedadlo, ho na vnitrokanadských letech dostanou bez poplatku. U mezinárodních letů ale i kanadský regulátor připouští, že dopravce může účtovat jízdné. Southwest žádný podobný bezplatný nárok nezavádí, staví na komerčním modelu, kde je prostor v kabině produktem.
Evropa jednotné pravidlo typu kanadského nemá. Evropský rámec chrání práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou pohyblivostí (PRM) a stanoví, že pokud aerolinka z bezpečnostních důvodů vyžaduje doprovod, má být tento doprovod přepraven zdarma. Automatický nárok na druhé sedadlo zdarma pro všechny cestující, kteří se nevejdou do jednoho místa, z něj ale nevyplývá.
Praktický příklad nabízí
Austrian Airlines, která létá i z Prahy. Austrian na svých stránkách přímo doporučuje rezervaci prázdného sousedního sedadla cestujícím, kteří potřebují více prostoru kvůli tělesné stavbě, nedokážou sklopit obě opěrky nebo používají prodloužení bezpečnostního pásu. Jde o placenou doplňkovou službu, ne o univerzální právo zdarma. Zároveň standardní rezervační systém Austrian umožňuje na jednoho cestujícího a letový úsek rezervovat maximálně jedno sedadlo, druhé se řeší zvlášť. Co to znamená pro české cestující
Southwest neprovozuje přímé linky do Česka. Evropu pokrývá přes partnerství, zejména s Icelandair. Pokud český cestující plánuje cestu přes Island do americké sítě Southwest, pravidla pro druhé sedadlo se na úseku Southwest uplatní od 27. ledna 2026 v plném rozsahu. Na partnerském úseku platí podmínky partnera a případné druhé sedadlo je nevratné.
Pro lety evropských dopravců z Prahy je situace jiná. Neexistuje jednotný evropský předpis, který by sjednotil pravidla pro cestující vyžadující více prostoru. Každý dopravce má vlastní postup. Austrian prodává sousední sedadlo jako službu. Jiní dopravci mohou mít odlišné podmínky. Případné zavedení modelu podobného Southwest by se v Evropě muselo vejít do regulatorního rámce pro PRM, který je přísnější než americký federální minimální standard.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková