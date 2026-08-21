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Lidé s nadváhou mají od roku 2026 platit za let dvojnásobek. Nové pravidlo vyvolává kritiku

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Southwest Airlines mění pravidla hry: kdo potřebuje dvě sedadla vedle sebe, musí si od 27. ledna 2026 koupit dvě letenky. Bezplatné řešení na letišti zůstává jen jako nejistá výjimka.
Lidé s nadváhou mají od roku 2026 platit za let dvojnásobek. Nové pravidlo vyvolává kritiku

Lidé s nadváhou mají od roku 2026 platit za let dvojnásobek. Nové pravidlo vyvolává kritiku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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