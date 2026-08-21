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„Těmhle trendům odzvonilo. Přesto je vyznává půlka Česka,“ říká designérka

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Dennívýzva
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Ještě před několika lety byly symbolem moderního bydlení. Objevovaly se v katalozích, vzorových bytech i televizních pořadech o rekonstrukcích. Jenže interiérový design se mění a některé prvky, jsou už dávno out.
retro nápis

retro nápis

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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