„Těmhle trendům odzvonilo. Přesto je vyznává půlka Česka,“ říká designérka

Reklama
6 min
„Těmhle trendům odzvonilo. Přesto je vyznává půlka Česka,“ říká designérkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ještě před několika lety byly symbolem moderního bydlení. Objevovaly se v katalozích, vzorových bytech i televizních pořadech o rekonstrukcích. Jenže interiérový design se mění a některé prvky, jsou už dávno out.
retro nápis
Zdroj: Shutterstock
Reklama
7 designérských hříchů při zařizování bytu: Meruňková na zdech je peklo!
Těšíte se na své nové bydlení, nebo se jen chystáte oživit své stávající? Dejte si pozor, abyste neudělali...
Mlynářské neboli čarodějnické schody: Ušetří mraky místa, ale pozor – chodit po nich je dřina
Dostat se v domě z patra do patra, to chce schody. Jenže když tam, kde mají být, nemáte místa nazbyt,...
Jak skladovat kompoty a džemy? Roky vydrží pod umyvadlem, ale ne víčkem dolů
Aby vám zavařeniny vydržely co nejdéle, nestačí je jen správně zavařit! Pojďte společně s námi zjistit, jak...
Učicí věž je pro dítě vstupenka do světa dospěláků: Při výběru řešte stabilitu a ostré hrany
Ulehčí vám život a vašim dětem umožní zapojit se do každodenních domácích činností. Poznejte spolu s námi...
Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...Všechny články tohoto autora →
- Vodní kámen ze sprchové hlavice odstraníte bleskovým způsobem. Během chvíle bude opět vypadat jako nová
- Bohatou zásobu česneku na celý rok ovlivní správná doba výsadby. Rozhodování není snadné a za 5 minut bude 12
- Podlahu vyčistíte levně a zcela bez chemie. Tento neobvyklý postup překvapí dokonce i zkušené babičky
- Orchideje mohou zdravě prospívat 365 dní v roce. Ani shnilé kořeny ještě neznamenají jejich smrt a zklamání pěstitelů
Po smrti manželky otevřel štos dopisů, které před ním 50 let schovávala. Psal v nich někdo, koho dávno opustil
DámskýDeník.cz
dnes, 08:24
2 min
Přestup za 19 milionů eur znamená stěhování z Madridu do Londýna. Partnerka Chavarríi se obává dopadu na vlastní kariéru
SportyŽivě
dnes, 08:15
3 min
Synapse. Nové umělecké dílo oživí vestibul metra na Florenci
Náš REGION
dnes, 08:11
1 min
Samci savců jsou větší než samice. Až na jeden problém: u většiny druhů to nemusí být pravda
Kód Enigma
dnes, 08:11
5 min
Staré pecky a liják rozproudily atmosféru. Vypsaná fixa na koncertě křtila nové album
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:07
Reklama
Nejsou peníze, zavíráme. Ruská chlouba je v problémech, čelí „masivnímu exodu“
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 08:07
Po útoku na Soukupa má Žilková obavy o celou rodinu. Agáta s Mirkem už byli na policii
Žena.cz
dnes, 08:01
Únik nafty z kamionu uzavřel dálnici D55 u Otrokovic, vozovka byla znečištěna na několika kilometrech
Náš REGION
dnes, 08:00
1 min
Kdo najde doma toto staré kameninové nádobí, může za něj od sběratelů požadovat až 5000 Kč
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
2 min
„Nejdůležitější je začít.“ Studenti gymnázia VIA reprezentovali Česko mezi 1 350 středoškoláky z celého světa
Náš REGION
dnes, 07:45
3 min
Reklama
Kilogram popela a kilogram skořápek pod rajčata v červenci. Plody jsou masité a plíseň se jim celé léto vyhne obloukem
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 07:45
2 min
Připálenou pánev lze vyčistit bez drahých prostředků z obchodu. K odstranění odolných nečistot postačí jediná přísada
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:41
2 min
Praze hrozí silné bouřky, meteorologové varují před kroupami a přívalovým deštěm
Pražská Drbna
dnes, 07:35
1 min
Bouřka na Jihlavsku zanesla koleje bahnem. Vlaky stály až sedm hodin
Náš REGION
dnes, 07:31
1 min
Před 58 lety začala krvavá okupace. Brno vzbudily tanky vojsk Varšavské smlouvy
Brněnská Drbna
dnes, 07:30
4 min
Reklama
Pod hladinou Severního moře leží ropný poklad. Johan Sverdrup má miliardy barelů
VodaDnes.cz
dnes, 07:30
1 min
Morávková prozradila, jak slavila 55. narozeniny. Každý večer divadlo, jazz a syn, co kvůli ní letěl přes půl světa
VIPživot.cz
dnes, 07:28
3 min
Při úklidu v hotelovém pokoji našla tašku plnou peněz. Nečestné myšlenky zahnala z jediného důvodu. Její rozhodnutí jí změnilo život
Světkreativity
dnes, 07:28
2 min
Hradec získal dvě nové zahraniční tváře. S týmem rovnou zamířily na Panathinaikos
SportWin
dnes, 07:26
1 min
Vypadají jako spoďáry viktoriánské tetičky. Přesto je letos nosí ty nejstylovější holky
Poudree.cz
dnes, 07:26
8 min
Reklama
Sprej měl zamaskovat stopy, dva zloději mají na kontě 25 krádeží
Hradecká Drbna
dnes, 07:26
1 min
Arsenal čekal na titul 22 let. Teď stojí před něčím, co nedokázal od roku 1935: obhájit ho
Vše o sportu
dnes, 07:24
10 min
Komárkova Allwyn zvýšila zisk na 2,1 miliardy korun, tržby jí stouply na 14,3 miliardy
HN.cz
dnes, 07:24
O nesvobodě, útlaku a statečných lidech. Babiš se vyjádřil k okupaci v srpnu 1968
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:23
U Zemana v Lánech zasahovala psí sanitka: Ivana se po těžkých chvílích oblékla celá do černého
Trendy Život
dnes, 07:21
3 min
Reklama
Vitamínový zázrak do pití z mrazáku: Jak si připravit citrusovou šťávu na léto i zimu
Cooky.cz
dnes, 07:15
4 min
Čech hajloval před německými policisty při průjezdu hraničním přechodem
Plzeňská Drbna
dnes, 07:13
1 min
Přes 160 zlomenin po jediném nárazu. Kostra ze Stirlingu možná zachytila první známý zásah trebuchetem
Kód Enigma
dnes, 07:13
5 min
Osmnáctiletá Nina bojuje podruhé s rakovinou. Verstappen se kvůli ní vrátil na okruh a splnil jí sen
SportyŽivě
dnes, 07:13
3 min
U Potštátu se zřítila větrná elektrárna. V Česku jde o historicky první případ
Náš REGION
dnes, 07:12
2 min
Reklama
Srpen 1968 v Jihlavě: Jedna oběť na životě, vzkazy okupantům i utajený rozhlas
Jihlavská Drbna
dnes, 07:11
4 min
Srpen 1968 v Jihlavě: Jedna oběť na životě, vzkazy okupantům i utajený rozhlas
Jihlavská Drbna
dnes, 07:10
4 min
Prostřeno představuje nový systém bodování. Diváci uvidí boj s tradiční svíčkovou i nepovedený trik s vejci
V Telce
dnes, 07:05
2 min
Tom Hardy ve spirále smrti. Druhá Země gangů útočí krvavým i zábavným trailerem
Kinobox.cz
dnes, 07:05
1 min
Nebezpečná ke koupání. Hygienici vydali zákaz pro vodní nádrž Plumlov
Hanácká Drbna
dnes, 07:05
1 min
Reklama
Hotel v Českých Budějovicích byl v noci evakuován, hořel záložní zdroj
Náš REGION
dnes, 07:00
1 min
Vědci se šeredně spletli. Genetika překopala pravěké nálezy a budou se přepisovat učebnice
NESPECHEJ.cz
dnes, 07:00
3 min
Příroda není kulisa. Je to náš společný domov, říká nová kniha o zelené spiritualitě
Proboha!
dnes, 07:00
3 min
Pro propršených a bouřlivých dnech se vyčasí. Předpověď slibuje slunce bez deště
Liberecká Drbna
dnes, 07:00
1 min
58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. Během prvních hodin zatkli hlavní představitele státu a dopravili je do Moskvy
kroniQa
dnes, 06:59
3 min
Reklama
Reklama
„Vladimire, dost.“ Exministr Kuleba popsal, co může ukončit válku na Ukrajině
Páteční večer přinese přechod extrémně silné bouřky přes část republiky
Xindl X zhubl 30 kilo a přiznal, že si píchal injekce. Manželka ho k tomu dotlačila fotkou Davida Guetty
Co nás čeká v příštích 10 letech: 20 událostí, kterých se obávat – i na které se dá připravit
Školní rok 2026/27 přehledně: Rodiče a děti se mohou těšit na spoustu prodloužených víkendů
Reklama
Reklama