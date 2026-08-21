Stále nechápu, že se za lásku musí bojovat. Maurerová se na nových fotografiích líbá s LP v bikinách a fanoušci pějí ódy

Bývalá česká miss a moderátorka zveřejnila na svém Instagramu romantické párové záběry v plavkách, které během několika hodin zaplavily komentáře plné podpory. Načasování není náhodné. Prague Pride 2026 probíhá od 3. do 9. srpna pod heslem „Časy se mění“, a právě do tohoto okna Maurerová zasadila další z řady veřejných gest, jimiž posouvá svůj vztah s americkou zpěvačkou LP z osobní roviny do společenského sdělení. Nejde přitom o první takový moment. Pár má s pražským Pride vlastní historii, která sahá až k roku 2023, kdy se tu natáčel klip, jenž viděly miliony lidí.
Od Víkendové Snídaně po osudovou lásku
Všechno začalo v květnu 2023 ve studiu TV Nova. Maurerová tehdy pracovala jako reportérka Víkendové Snídaně a LP přišla jako host. „Bylo mi jedno, jestli je to kluk, nebo holka,“ popsala později Maurerová okamžik, kdy pochopila, že se zamilovala. V prosinci téhož roku vztah poprvé veřejně potvrdila společnou fotkou na Instagramu a řekla, že spolu jsou „skoro pět měsíců“.
Mezitím už ale existoval důkaz mnohem viditelnější. Na konci září 2023 vyšel oficiální videoklip LP k písni Dayglow, natáčený přímo v Praze a v prostorách Prague Pride. V titulcích stojí u jména Ivety Maurerové role „Love Interest“. Dva miliony zhlédnutí a pražské kulisy festivalu, vztah měl veřejnou audiovizuální stopu dřív, než ho kdokoli z nich pojmenoval slovy.
Tři fáze otevřenosti
Vývoj toho, jak Maurerová o vztahu mluví, se dá číst jako postupné svlékání ochranné vrstvy.
- Prosinec 2023: první společná fotka, opatrné potvrzení. Fanoušci gratulují, média přebírají.
- Březen 2024: otevřené popisování LP jako „lásky mého života“. V rozhovorech pro Novu mluví o tom, jak vztah na dálku zvládají, jak si plánují čas a jak jí přestalo záležet na tom, co si myslí okolí.
- Léto 2026: explicitní pojmenování lesbické identity. V rozhovoru pro PragMoon říká, že si dřív nechtěla přiznat sympatie k ženám, styděla se za ně, a teprve díky LP pochopila, že „nemůžeme být opravdu šťastní, pokud v sobě něco dusíme nebo skrýváme“.
Právě tahle poslední fáze dává srpnovým fotografiím v bikinách váhu, která přesahuje estetiku letního feedu. Maurerová už nesdílí jen hezký obrázek. Sdílí pozici.
Proč zrovna teď, a proč to není náhoda
Prague Pride má pro tenhle pár zvláštní místo. V roce 2023 LP na festivalu vystoupila, natáčela tu klip a Maurerová stála před kamerou jako její partnerka dřív, než to slovo vůbec veřejně zaznělo. Sama Prague Pride později připomněla, že klip Dayglow viděly miliony diváků a propojil festival s mezinárodní popovou scénou.
Letošní ročník nese téma „Časy se mění“. A časy se opravdu mění: od 1. ledna 2025 české právo zná partnerství párů stejného pohlaví zakotvené v občanském zákoníku. Jenže právní rámec je jedna věc, společenská jistota druhá. Podle aktuálních dat CVVM z jara 2026 sice 68 % Čechů podporuje adopci dítěte partnera či partnerky, ale 52 % lidí zároveň předpokládá, že po coming outu člověk narazí na potíže v soužití s okolím. Více než polovina společnosti tedy říká: ano, máte právo, ale počítejte s tím, že to nebude snadné.
V tomhle kontextu funguje post od mainstreamově známé miss jako normalizační moment. Ne proto, že by jedna fotka změnila statistiku. Ale proto, že posouvá queer vztah z kategorie „výjimka“ do běžného celebrity servisu, kde se o něm píše stejným jazykem jako o kterémkoli jiném páru.
Dva hlasy, dva styly
Zajímavý je kontrast v tom, jak o vztahu mluví každá z nich. Maurerová je autobiografická, konkrétní, emotivní. Popisuje stud, skrývání, zlom, svobodu. Mluví o zkušenostech s násilím v předchozích heterosexuálních vztazích a staví je do ostrého protikladu s tím, co zažívá teď. „Všichni se mě ptají, jak to zvládám,“ řekla v rozhovoru pro eXtra.cz o vztahu na dálku a odpověděla, že to bere jako životní etapu.
LP je veřejně zdrženlivější. V nedávném rozhovoru pro Radiožurnál mluvila obecněji, o tom, že hudba má lidi spojovat, ne ovládat, a že na sociálních sítích čelí nenávistným komentářům. Vztah potvrzuje spíš obrazem a prací než slovy. Klip Dayglow je v tomhle smyslu její odpověď: dvě minuty a čtyřicet vteřin, ve kterých je Maurerová středobodem příběhu, aniž by LP musela cokoli vysvětlovat.
Co říkají fanoušci, a co říká společnost
Pod staršími společnými příspěvky se dlouhodobě hromadí podpůrné reakce. Po odtajnění vztahu se množily gratulace, čeští fanoušci psali přání typu „Doufám, že LP bude v Praze častěji.“ Letošní příspěvek z Pride podle dostupných mediálních ohlasů pokračuje ve stejném duchu: převažuje nadšení, nikoli kontroverze.
To je samo o sobě pozoruhodné. Česká miss, která se veřejně líbá se ženou v bikinách a komentáře pod tím pějí ódy; před deseti lety by to byl tabloidní skandál. Dnes je to love story. Ale Maurerová sama připomíná, že ta proměna není hotová. Její slova o boji za lásku nejsou rétorika. Jsou odrazem země, která má partnerství v zákoně, podporu v průzkumech, a pořád víc než polovinu lidí, kteří čekají, že coming out přinese problémy.
Právě proto má smysl, že tyhle fotky vyšly v týdnu Prague Pride, ne o měsíc dřív nebo později. Maurerová ví, co dělá. A dělá to vědomě.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová