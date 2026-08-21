Řepka a Kristelová slaví deset let spolu. O Vánocích chtějí poděkovat lidem, kteří jim zůstali věrní

Když Tomáš Řepka v červnu 2026 v rozhovoru pro iDNES prohlásil, že „kroutí desátý rok“ s Kateřinou Kristelovou, znělo to skoro jako vtip z úst muže, kterému kdysi část veřejnosti nedávala s novou partnerkou ani rok. Jenže čísla sedí. Jejich společná časová osa začíná na přelomu let 2016 a 2017, v březnu 2017 je televizní magazín poprvé představil jako pár a sama Kristelová později řekla, že za pevný milník berou 14. února 2017, den, kdy si řekli, že je to vážné. Teď plánují komorní vánoční oslavu, která nemá být o dárcích ani o šampaňském. Má být o lidech, kteří při nich zůstali, když to stálo za to.
Dva milníky, jedna časová osa
Na první pohled to vypadá jako nesrovnalost. Kristelová v únoru 2025 pro eXtra.cz datovala začátek vztahu k valentýnskému dni 2017. Při svatbě v červnu 2023 CNN Prima NEWS psala o šesti letech společného života. A teď, v srpnu 2026, pár rámuje kulaté výročí k Vánocům, což by začátek posouvalo spíš do závěru roku 2016.
Rozpor je ale menší, než se zdá. Vztahy nemají startovací čáru jako fotbalový zápas. Řepka a Kristelová se poznali koncem roku 2016, několik týdnů si ověřovali, jestli to má smysl, a únorové datum pak zpětně zafixovali jako moment, kdy se rozhodli být spolu naplno. Vánoční oslava 2026 tak není přepočet, ale spíš symbolický rámec, návrat k období, kdy to celé začalo.
226 dní za mřížemi a novináři přede dveřmi
Deset let zní hezky. Uvnitř té dekády se ale skrývá období, které by řadu párů rozbilo. Řepka nastoupil do vězení za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na bývalou manželku a maření úředního rozhodnutí. Za mřížemi strávil 226 dní. Kristelová venku čelila novinářům před dveřmi, veřejnému lynči a roli ženy, která za partnera schytávala část ran.
Sama to později popsala bez příkras. Řekla, že ho potkala jako zlomeného člověka, po dvou rozpadlých manželstvích, s pověstí hráče hazardu i alkoholu, v životní fázi, kterou málokdo z okolí považoval za perspektivní. Psali si dopisy z vězení. Ona zůstala. To je fakt, který ani jejich kritici těžko zpochybní.
Řepka zpětně říká, že nejtvrdší nebylo samotné vězení, ale vědomí, co venku schytávala ona. „To není pro každou ženskou,“ shrnul v červnu 2026 bez patosu, spíš s úlevou člověka, který ví, jak blízko byl k tomu přijít o všechno.
Filtr loajality místo seznamu hostů
Když se v červnu 2023 brali, nepozvali stovky lidí. Kristelová svatbu popsala jako tichou událost „mezi lidmi, které milujeme“, bez velké veřejné show, bez exkluzivity pro bulvár. Vánoční oslava desátého výročí má podle všeho kopírovat stejný vzorec. Komorní, neveřejná, zaměřená dovnitř.
Zajímavější než formát oslavy je ale to, komu chtějí poděkovat. Oba opakovaně mluví o tom, že krize fungovala jako síto:
- Část starého okolí v těžkých časech zmizela nebo se otočila proti nim.
- Kristelová po Řepkově propuštění mluvila o „nepřátelích“ z jeho blízkého okolí a minulosti, kteří špatně nesli, že se znovu postavil na nohy.
- Řepka sám přiznává, že v době výkonu trestu byla jeho partnerka prakticky bez opory.
Konkrétní jména nikdy nezazněla. Ale princip je čitelný: kdo ustál nejhorší období, ten dnes patří do jejich nejužšího kruhu. Kdo ne, ten vypadl. Vánoční poděkování je adresováno těm prvním.
Deset let jako účet, ne jako pohádka
Podle nás je nejsilnější na celém příběhu právě tohle: Řepka s Kristelovou své výročí neprezentují jako romantický milník, ale jako doklad přežití. Sami říkají, že jim okolí „moc šancí nedávalo“. Mnozí vztahu věštili krátké trvání a vnímali je jako nepravděpodobný pár. Kristelová v roce 2025 popsala posledních pět let jako klidné a hezké období, Řepka v červnu 2026 dodal, že je to „čím dál tím lepší“.
Jde samozřejmě o jejich deklarovaný stav, ne o nezávisle ověřitelný fakt. Ale konzistence těch výroků napříč třemi lety a různými médii něco váží. Lidé, kteří hrají roli, obvykle mění scénář častěji.
Vánoce 2026 tak pro ně nebudou jen svátky. Budou tichým potvrzením, že sázka, kterou před deseti lety málokdo bral vážně, zatím vychází.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta