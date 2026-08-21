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Řepka a Kristelová slaví deset let spolu. O Vánocích chtějí poděkovat lidem, kteří jim zůstali věrní

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Bývalý fotbalový reprezentant a moderátorka letos na Vánoce oslaví dekádu společného života. Říkají, že nejde o romantiku, ale o účet za roky, které vztah spíš testovaly.
Řepka a Kristelová slaví deset let spolu. O Vánocích chtějí poděkovat lidem, kteří jim zůstali věrní

Řepka a Kristelová slaví deset let spolu. O Vánocích chtějí poděkovat lidem, kteří jim zůstali věrní

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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