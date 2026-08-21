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Meteorologové právě zveřejnili první předpověď na podzim 2026. Je kritická

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Meteorologové zveřejnili první výhled na podzim 2026. Kombinace dvou oceánských jevů slibuje neobvykle teplé září i dramatický vstup do zimy.
Meteorologové právě zveřejnili první předpověď na podzim 2026. Je kritická

Meteorologové právě zveřejnili první předpověď na podzim 2026. Je kritická

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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