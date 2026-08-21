Meteorologové právě zveřejnili první předpověď na podzim 2026. Je kritická

První sezónní předpověď na podzim 2026 je venku a rozhodně nepotěší ty, kdo se těší na klasické babí léto s ranními mlhami a postupným ochlazováním. Podle aktuálních modelů nás čeká spíše prodloužené léto, které se protáhne hluboko do září, a po něm přijde období plné bouřek a silného větru.
Za vším stojí oceán na druhém konci světa
V tropickém Tichém oceánu právě sílí El Niño – fáze, kdy se povrch moře u rovníku výrazně ohřeje. Tato změna rozhýbe proudění vzduchu nad celou planetou a s několikaměsíčním zpožděním se propíše i do počasí ve střední Evropě. Letošní ročník je ale jiný. Modely naznačují, že by El Niño mohlo patřit k nejsilnějším v historii měření a vrcholit má právě v zimě 2026/2027.
K tomu se přidává druhý oceánský jev – kladný dipól Indického oceánu. Jde o stav, kdy je hladina na jedné straně oceánu citelně teplejší než na protější. Souběh obou jevů dělá letošní výhled tak nezvyklým.
„Kombinace obou jevů vytvoří mimořádně silný atmosférický systém,“ popsal americký meteorolog Ben Noll. Do Evropy tak bude podle něj častěji doléhat vlhký vzduch z oceánu, což s sebou přinese víc bouřek a silného větru.
Kdo doufal, že s prvním zářím teplo poleví, bude nejspíš zklamaný. Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty nadprůměrné nebo na horní hranici průměru až do prvního zářijového týdne. Vedra si tak do škol i do práce poneseme s sebou.
K horku se přidává i sucho. Srážek spadne málo a spolu s vysokými teplotami se deficit vláhy bude dál prohlubovat. Zbytek podzimu má být proměnlivý – sušší období mohou střídat deštivější epizody. Na stabilní a klidné počasí to zatím nevypadá.
Střední Evropa v centru teplotní anomálie
Zajímavé je, kam se hlavní vlna tepla nasměruje. Nejsilněji se odchylky od obvyklých teplot projeví ve střední a západní Evropě, částečně i v jihovýchodní části kontinentu. Sem od Atlantiku míří teplejší vzduch a Česko se tak ocitá přímo v pásu, kde budou změny nejcitelnější.
S dlouhodobým trendem to souvisí víc, než by se zdálo. Poslední roky patří celosvětově k nejteplejším od začátku měření a rekord zatím drží rok 2024. Dlouhodobé výhledy proto počítají spíš s teplem než s návratem k dřívějším průměrům.
Zima: nejdřív déšť a bouřky, pak studené vpády
Zimní výhled zní zatím rozporuplně. Meteorologové čekají hodně deštivý až bouřlivý začátek zimy, který by později měly vystřídat stále častější vpády studeného vzduchu. Za tímhle scénářem stojí opět silné El Niño, které bude v zimních měsících na svém vrcholu.
U evropské zimy je ale signál El Niña daleko rozostřenější než za oceánem. Zkušenost z minulých let říká, že severu kontinentu může přinést chladnější průběh, kdežto u nás ve střední Evropě se dá čekat cokoliv od mírné po mrazivější sezónu. Rozhodne až to, jakým směrem se nad severním Atlantikem poskládají tlakové výše a níže.
Proč brát výhled s rezervou
Sezónní výhled ukazuje jen pravděpodobný ráz celého období. S přesností na konkrétní den, kdy bude pršet nebo mrznout, počítat nelze. Meteorologové ho skládají z analýz historických dat, chování oceánů a dlouhodobých modelů, které se každý měsíc aktualizují.
Signály letos ukazují poměrně jasně – k teplému a suchému začátku podzimu a k nezvykle silnému El Niñu na pozadí. Jak přesně to dopadne v jednotlivých týdnech, se bude upřesňovat postupně. Jedno je ale téměř jisté: letošní podzim nebude obyčejný.
Zdroje článku: centrum.cz, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová