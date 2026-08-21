Slavné Deportivo La Coruña mění po 120 letech oficiální název. O odstranění členu La rozhodlo klubové referendum

V pondělí 23. června 2026 se konala mimořádná valná hromada akcionářů v galicijském přístavu A Coruña. Jednomyslně, při zastoupení 99,864 procenta kapitálu, padlo poslední formální razítko: Real Club Deportivo de La Coruña přestává existovat. Na jeho místo nastupuje Real Club Deportivo de A Coruña. Změna jednoho písmene, kastilské „La“ za galicijské „A“, uzavírá proces, který klub odkládal dvacet sedm let od chvíle, kdy zákon stanovil oficiální podobu jména města. Že k tomu dojde právě v roce stodvacátého výročí založení, není náhoda.
Co přesně se v názvu změnilo
Na první pohled to vypadá jako kosmetika. Jenže nejde o prosté vymazání slova „La“. Klub nahradil kastilské toponymum La Coruña oficiální galicijskou podobou A Coruña, tou, kterou od roku 1998 používá španělský právní řád na základě zákona 2/1998. Ve španělské verzi tedy zní nový název Real Club Deportivo de A Coruña, v galicijštině Real Club Deportivo da Coruña. Předložka „de“ zůstala, značka „Dépor“ zůstala, modrobílé dresy zůstaly. Změnilo se to, co klub dvě dekády neřešil: formální soulad s úředním jménem města, ve kterém sídlí.
Proč to trvalo tak dlouho? Klub veřejně mluví jen o tom, že aktualizaci zasadil do jubilejního roku, sto dvacet let od založení v roce 1906. Přesnější důvod dosavadního odkladu oficiální materiály neuvádějí. Podle nás šlo o typickou institucionální setrvačnost: dokud nebyl dostatečně silný impuls (výročí, nové vedení, návrat mezi elitu), nikdo nechtěl otevírat téma, které zákonitě rozděluje tribunu.
Jak probíhalo hlasování
Slovo „referendum“ v titulku zjednodušuje realitu. Šlo o závaznou klubovou konzultaci, která měla přesně vymezená pravidla:
- Kdo hlasoval: Abonenti a držitelé statutu socio amigo starší dvanácti let. Nikoli všichni fanoušci, nikoli akcionáři, ti rozhodovali zvlášť.
- Kdy: Online hlasování běželo od 17. do 21. června 2026. Pro členy nad 65 let a další skupiny, které mohly potřebovat asistenci, klub zřídil telefonní kanál.
- Výsledek: Pro změnu hlasovalo 79,41 procenta platně odevzdaných hlasů. Účast dosáhla 55,96 procenta oprávněného členského základu.
Dva dny po skončení konzultace, 23. června, svolalo vedení mimořádnou valnou hromadu akcionářů. Ti změnu ratifikovali jednomyslně. Tři kroky (vyhlášení, hlasování členů, formální schválení akcionáři) proběhly v rozmezí pěti týdnů.
Víc než písmeno: nová vizuální identita
Klub se nezastavil u přepisu v obchodním rejstříku. Hned den po valné hromadě představil na pláži Riazor aktualizovaný znak, upravenou barevnou paletu a nové korporátní písmo. Slogan nové éry zní galicijsky: Nova identidade, mesmo sentimento, tedy nová identita, stejný cit. Začátkem července otevřelo Deportivo novou oficiální prodejnu v ulici Calle Real, kde už dresy nesou aktualizovanou značku. Na klubovém webu jsou ke stažení podklady celé korporátní identity.
Databázový svět ale novou realitu dohání pomaleji. Ještě v srpnu 2026 vedla oficiální stránka LaLigy klub pod starým zápisem Real Club Deportivo de La Coruña SAD. Pro českého fanouška to znamená praktickou radu: v přechodném období hledejte ve výsledkových servisech obě varianty.
Identita, ne politika, ale hranice je tenká
Vedení klubu opakovaně zdůraznilo, že krok nemá politickou ani stranickou motivaci. Jde prý o „administrativní, právní a toponymické dorovnání“. Galicijština přitom není okrajový symbol; podle dat Galicijského statistického institutu z roku 2023 jde o živý veřejný jazyk, kterým mluví značná část populace regionu. A galicijština má hluboké kořeny: Real Academia Galega ji popisuje jako severní větev společného středověkého jazyka, z jehož jižní větve se vyvinula portugalština.
Deportivo svůj krok nerámuje jako politický manifest, na rozdíl od některých baskických či katalánských klubů, kde je regionální identita explicitně součástí politického programu. Přesto, když klub v jubilejním roce mění název, představuje galicijský slogan a přepisuje znak, je to víc než účetní oprava. Je to institucionalizace identity, kterou Dépor neformálně nosilo roky a teprve teď ji uzavřelo i právně.
Jedno písmeno v názvu, dvacet sedm let čekání a pět týdnů rozhodování. Deportivo de A Coruña vstupuje do druhého století své existence s názvem, který poprvé odpovídá městu, jemuž patří.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle