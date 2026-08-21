Příběh ještě víc srdcervoucí než Hachiko? Porodila sama v troskách a pohled, který se naskytl záchranářům, vám nahrne slzy do očí

Hachikó nebyl
jediným japonským psem, jehož příběh dojal miliony lidí po celém světě. Zatímco věrný akita se stal symbolem oddanosti svému pánovi, fenka Mari se proslavila neuvěřitelnou odvahou během jedné z nejničivějších přírodních katastrof své doby. Její osud později inspiroval film, který patří mezi dojemné japonské katastrofické snímky s optimistickým koncem. Místo beznaděje přináší vyprávění o odvaze, mateřské lásce a naději, která dokáže přežít i uprostřed trosek. Skutečný příběh, který dojal celé Japonsko
Dne 23. října 2004
zasáhlo japonskou prefekturu Niigata silné zemětřesení Chuetsu o magnitudě 6,8. Během několika desítek vteřin se zřítily tisíce budov, sesuvy půdy odřízly celé vesnice od okolního světa a desítky tisíc lidí musely být evakuovány. Jednou z nejhůře postižených oblastí byla horská vesnice Yamakoshi.
Právě zde žila fenka jménem Mari se svou rodinou. Osud tomu chtěl, že právě v den katastrofy porodila tři štěňata. Když se země začala otřásat, měli obyvatelé vesnice jen několik okamžiků na útěk. Kvůli hrozbě dalších otřesů a sesuvů půdy musela být oblast urychleně evakuována a domácí zvířata zůstala na místě. Mari tak zůstala sama se svými novorozenými štěňaty uprostřed zpustošené vesnice.
Následující dny byly pro celou oblast kritické. Přístupové cesty byly zničené, záchranáři se do některých míst dostávali pouze vrtulníky a návrat obyvatel nebyl z bezpečnostních důvodů možný. Nikdo netušil, zda Mari a její štěňata vůbec přežily.
https://www.youtube.com/watch?v=s7DQYKdgn-k
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Teprve po více než dvou týdnech se obyvatelé mohli do Yamakoshi na krátkou dobu vrátit. K jejich velké úlevě našli Mari i všechna tři štěňata živá. Navzdory nedostatku potravy a vody dokázala své potomky ochránit a udržet je při životě. Podle svědectví navíc během zemětřesení zůstávala po boku zraněného člena své rodiny a svým chováním přispěla k jeho záchraně. Právě její oddanost a mateřský instinkt z ní udělaly symbol odvahy a naděje.
Příběh statečné fenky se rychle rozšířil
po celém Japonsku. V době, kdy zemětřesení připravilo tisíce lidí o domovy a změnilo život celé oblasti, představovala Mari připomínku toho, že i uprostřed tragédie může vzniknout příběh plný odvahy, věrnosti a naděje. Její osud inspiroval knihy, televizní dokumenty i film „Mari to Koinu no Monogatari" (A Tale of Mari and Three Puppies), který její mimořádný příběh představil divákům po celém světě. Film, co dodnes dojímá
Skutečný příběh o Mari zaujal natolik, že se už o tři roky později
dočkal filmového zpracování. V roce 2007 uvedl režisér Ryuichi Inomata snímek „Mari to Koinu no Monogatari" (A Tale of Mari and Three Puppies), který kombinuje rodinné drama s rekonstrukcí jedné z nejničivějších přírodních katastrof v dějinách Japonska.
Film sleduje rodinu Ishikawových z horské vesnice Yamakoshi, která se ujme opuštěného štěněte jménem Mari. Z hravého štěněte se postupně stává věrný člen rodiny a o rok později přivede na svět tři štěňata. Jen několik hodin poté oblast zasáhne ničivé zemětřesení Chuetsu, které během okamžiku obrátí život místních obyvatel vzhůru nohama.
Zatímco lidé bojují o vlastní životy a při evakuaci vrtulníky jsou nuceni opustit své domovy, Mari zůstává ve zdevastované vesnici sama se svými novorozenými štěňaty. Navzdory nebezpečí se nevzdává a ve
filmu nakonec dovede záchranáře ke zraněným členům své rodiny, čímž se stává skutečnou hrdinkou celého příběhu. Přestože je děj plný dramatických momentů, klade zároveň důraz na odvahu, vzájemnou pomoc a naději, která přetrvává i v těch nejtemnějších chvílích.
Tvůrci se inspirovali skutečnými událostmi, některé postavy a situace však upravili nebo zdramatizovali, aby vytvořili
ucelený filmový příběh. Díky tomu snímek funguje nejen jako připomínka tragédie, ale zároveň dokáže oslovit diváky napříč generacemi.
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https://www.youtube.com/watch?v=Fk0p68Ifm9k
Příběh Mari se zařadil po bok
japonských příběhů o zvířatech, která dokázala překročit hranici mezi člověkem a zvířetem a oslovit celé generace. Stejně jako v případě Hachika ani zde nejde pouze o příběh jednoho psa, ale především o připomínku hodnot, kterých si lidé cení – věrnosti, odvahy a oddanosti.
Zdroje: Hoodcp, jfdb, Unext, NTV, godsdirection, nippontv