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Příběh ještě víc srdcervoucí než Hachiko? Porodila sama v troskách a pohled, který se naskytl záchranářům, vám nahrne slzy do očí

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Po celém světě znají lidé příběh Hachika, psa, který se stal symbolem věrnosti. Japonsko však ukrývá i další neobyčejný psí příběh. Uprostřed zkázy se zrodilo vyprávění o fence Mari, jejíž odvaha a oddanost se dodnes staly symbolem naděje.
Příběh ještě víc srdcervoucí než Hachiko? Porodila sama v troskách a pohled, který se naskytl záchranářům, vám nahrne slzy do očí

Příběh ještě víc srdcervoucí než Hachiko? Porodila sama v troskách a pohled, který se naskytl záchranářům, vám nahrne slzy do očí

Zdroj: Asianstyle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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