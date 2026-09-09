O Lesní školu je rekordní zájem. Ostrava chystá novou budovu

Ostravská Lesní škola zahájila nový školní rok ve středu 9. září programem pro desítky prvňáků. Děti se učily přímo v terénu, dostaly semínka a vyzkoušely si také výrobu ptačí budky. Zájem škol a veřejnosti je podle města mimořádný, kapacita programů se krátce po otevření rezervačního systému zaplnila na celý rok. Jen v roce 2025 absolvovalo výukové programy více než 2600 dětí z ostravských základních škol. Celková návštěvnost Lesní školy loni překročila 7500 lidí.
„Portfolio environmentálních akcí ostravští lesníci významně rozšířili, což s sebou nese i rekordní zájem obyvatel a logicky naplnění aktuálních kapacit. Pracujeme proto na jejich rozšíření,“ uvedl náměstek ostravského primátora pro životní prostředí
Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Jedním z připravovaných projektů je nový objekt Lesní školy v Bělském lese. Budova má být bezbariérovou dřevostavbou se zelenou střechou, fotovoltaickými panely a světlíky. Po celém jejím obvodu má vést krytá terasa, kterou děti využijí k výuce, hrám a pohybovým aktivitám i za nepříznivého počasí.
„Návrh přinese funkční a architektonicky působivý vzdělávací objekt v přírodě. Stavba přírodu ctí, stejně jako zásady ekologie, ale také udržitelnosti provozu,“ doplnil Boháč.
Vizualizace nového objektu v Bělském lese, zdroj: společnost Kamil Mrva Architects
V interiéru má převládat dřevo a sklo. Součástí učebny bude zelená stěna, která poslouží nejen jako dekorace, ale také jako učební pomůcka a akustická izolace. Bohaté prosklení umožní otevřít vnitřní prostor směrem do okolní přírody.
„Barevná struktura interiéru je laděna do klidných barev bez nepřirozených kontrastů,“ přiblížil architekt Kamil Mrva, jehož společnost celý projekt zpracovává. Přirozené světlo mají do budovy přivádět střešní světlíky a prosklené plochy, umělé osvětlení zajistí LED technologie.
Další rozšíření se připravuje v Ostravě-Hošťálkovicích. Hotová studie revitalizace tamní hájenky počítá s bezbariérovým environmentálním centrem a expozicí lesnictví. Vzniknout by měla venkovní učebna, odpočinková zóna, sklad výukových pomůcek i kryté místo pro setkávání za deště. Proměnou má projít také zahrada navazující na okolní les.
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Lesní škola funguje od roku 2001 a patřila k prvním specializovaným zařízením svého druhu v Česku. Vedle školních programů pořádá například Den v lese nebo Festival dřeva a v posledních letech připravuje také upravené aktivity pro seniory a lidi s omezenými příležitostmi.
„Z původních vzdělávacích programů pro žáky základních škol se stal respektovaný regionální pilíř environmentální výchovy, který každoročně inspiruje tisíce dětí, dospělých i seniorů,“ uzavřel jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň Vladimír Blahuta.