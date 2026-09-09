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O Lesní školu je rekordní zájem. Ostrava chystá novou budovu

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Kapacita ostravské Lesní školy se zaplnila krátce po spuštění rezervací na celý rok. Město proto plánuje bezbariérovou dřevostavbu v Bělském lese a revitalizaci hájenky v Hošťálkovicích, která má nabídnout další zázemí pro ekologickou výuku.
O Lesní školu je rekordní zájem. Ostrava chystá novou budovu

O Lesní školu je rekordní zájem. Ostrava chystá novou budovu

Zdroj: Magistrát města Ostravy - Lukáš Kaboň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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