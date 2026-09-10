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Další vážná nehoda motorkáře v Beskydech. Do nemocnice letěl vrtulníkem

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Ve středu 9. září podvečer zasahovaly záchranné složky u nehody třiašedesátiletého motorkáře. Ten nezvládl průjezd zatáčkou a skončil za svodidly. Na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice musel zraněného muže transportovat vrtulník. V tomto týdnu jde už o druhou vážnou nehodu motorkáře v Beskydech.
Další vážná nehoda motorkáře v Beskydech. Do nemocnice letěl vrtulníkem

Další vážná nehoda motorkáře v Beskydech. Do nemocnice letěl vrtulníkem

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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