Sucho trvá. Cisterny s pitnou vodou vyjely na Lysou horu už třicetkrátPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sucho trvá. Cisterny s pitnou vodou vyjely na Lysou horu už třicetkrát
Ve středu 9. září podvečer zasahovaly záchranné složky u nehody třiašedesátiletého motorkáře. Ten nezvládl...
U Univerzitního náměstí v Karviné chce město ve spolupráci se Slezskou univerzitou vybudovat nový kampus....
Fotbalisté Jablonce porazili v dohrávce 5. ligového kola Ostravu 3:0. Severočeši v nejvyšší soutěži...
Kapacita ostravské Lesní školy se zaplnila krátce po spuštění rezervací na celý rok. Město proto plánuje...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →