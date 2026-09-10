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Sucho trvá. Cisterny s pitnou vodou vyjely na Lysou horu už třicetkrát

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Horské chaty v Beskydech dál bojují s nedostatkem vody. Cisterny Severomovských vodovodů a kanalizací (SmVaK) musely od května na Lysou horu vyrazit už třicetkrát. Kromě toho zásobují zařízení na Bílé nebo horskou chatu Kotař. Běžné dodávky pitné vody z centrální sítě ale sucho podle vodohospodářů neohrožuje.
Sucho trvá. Cisterny s pitnou vodou vyjely na Lysou horu už třicetkrát

Sucho trvá. Cisterny s pitnou vodou vyjely na Lysou horu už třicetkrát

Zdroj: SmVaK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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