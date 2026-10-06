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První koncert Bena Cristovaa v O2 Aréně vyprodán, pořadatelé přidávají druhý termín

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Lístky na velký koncert zpěváka Bena Cristovaa (foto) na podzim 2027 v pražské O2 Aréně se prodávají znamenitě. První termín 1. října se vyprodal, organizační tým kolem Cristovaa a Bestsport (provozní firma haly) přidávají druhý termín 2. října 2027. Lístky začínají na ceně 1200 korun. Bestsport o tom informoval na svém webu.
První koncert Bena Cristovaa v O2 Aréně vyprodán, pořadatelé přidávají druhý termín

První koncert Bena Cristovaa v O2 Aréně vyprodán, pořadatelé přidávají druhý termín

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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