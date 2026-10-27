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Nový Ondříčkův film na startu v kinech prodal vstupenky za více než 4 miliony

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Nový film režiséra, scenáristy a producenta Davida Ondříčka (foto) Kluci to vidí jinak než holky minulý týden vstoupil do kin. Snímek s rozpočtem 60 milionů korun za premiérový týden utržil přes 4 miliony korun, do kin přišlo téměř 23 tisíc diváků. Tržby za premiérový víkend dosáhly 3,37 milionu (návštěvnost skoro 18 tisíc lidí), což Kluci
Nový Ondříčkův film na startu v kinech prodal vstupenky za více než 4 miliony

Nový Ondříčkův film na startu v kinech prodal vstupenky za více než 4 miliony

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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