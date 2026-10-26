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Na Forum Media vystoupí Vojtěch Kotek, Hynek Chudárek nebo Matěj Hušek

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Herec, celebrita a TV podnikatel Vojtěch Kotek (foto), ředitelé velkých médií jako Hynek Chudárek (Česká televize), René Zavoral (Český rozhlas) nebo Matěj Hušek (člen správní rady Seznam.cz), plus šéfredaktoři - Robert Čásenský (Seznam Zprávy) a Tomáš Vojáček (CNN Prima News) - to budou jedni z hlavních speakerů na nadcházející konferenci Forum Media, která se uskuteční
Na Forum Media vystoupí Vojtěch Kotek, Hynek Chudárek nebo Matěj Hušek

Na Forum Media vystoupí Vojtěch Kotek, Hynek Chudárek nebo Matěj Hušek

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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