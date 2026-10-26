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Jan Nedbal a Lukáš Příkazký budou řádit v připravované bláznivé komedii Pod Sněžkou

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Tým produkční firmy Bratři (Na plech, Přišla v noci nebo Prázdniny s Broučkem) a režiséra a scenáristy Jiřího Matouška (Prázdniny s Broučkem) dokončuje novou bláznivou komedii z horského prostředí Pod Sněžkou (foto). V kinech se objeví 28. ledna 2027. Informovala o tom Eva Albrechtová z distribuční firmy Bontonfilm.
Jan Nedbal a Lukáš Příkazký budou řádit v připravované bláznivé komedii Pod Sněžkou

Jan Nedbal a Lukáš Příkazký budou řádit v připravované bláznivé komedii Pod Sněžkou

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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