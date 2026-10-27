Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Seniora doma neohrožuje jen pád. Varováním může být i připálený hrnec nebo voda kolem vany

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Opakovaně připálené nádobí, voda kolem vany nebo potíže s uzavřením kohoutku mohou upozornit, že senior potřebuje doma větší podporu. Rizikem přitom není pouze pád, ale také opaření, požár či vytopení bytu. Podle Viktora Kubáta z organizace Dohled na dosah má rodina sledovat změny při běžných činnostech ještě předtím, než skončí úrazem. Opatření mají odpovídat konkrétním obtížím a zachovat co nejvíce samostatnosti.
Seniory ohrožují v domácnostech i běžné činnosti.

Seniory ohrožují v domácnostech i běžné činnosti.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:40

Reklama
Další články z Byznys trendy
Češky, které před lety zůstaly s dětmi doma, čeká od ledna důležitá změna. Rozhodovat bude jejich výdělek
Češky, které před lety zůstaly s dětmi doma, čeká od ledna důležitá změna. Rozhodovat bude jejich výdělek
Češi velmi často vyrážejí na houby a nedodržují základní pravidla. Netuší, že jim hrozí pokuta 10 tisíc korun
Češi velmi často vyrážejí na houby a nedodržují základní pravidla. Netuší, že jim hrozí pokuta 10 tisíc korun

Na lesní cestě může být vjezd a stání motorových vozidel zakázáno i bez dopravní značky. Zákaz vyplývá...

Zaměstnanec přišel o 10 minut později a šéf mu chtěl strhnout 500 korun. Mnoho lidí se nechá nachytat
Zaměstnanec přišel o 10 minut později a šéf mu chtěl strhnout 500 korun. Mnoho lidí se nechá nachytat

Zaměstnavatel nemůže běžný pozdní příchod vyřešit libovolnou peněžitou pokutou. Zákoník práce mu zakazuje...

Řidič zaparkoval před vlastním domem a soused na něj zavolal policii. Rozhodující není, komu dům patří
Řidič zaparkoval před vlastním domem a soused na něj zavolal policii. Rozhodující není, komu dům patří

Vlastnictví domu nezakládá výhradní právo na parkovací místo v přilehlé ulici. Pokud vůz stojí na veřejné...

V Praze je nejvíc nových bytů za deset let. Prodejní ceny přesto vzrostly o deset procent
V Praze je nejvíc nových bytů za deset let. Prodejní ceny přesto vzrostly o deset procent

Pražských novostaveb bylo na konci září v nabídce 7 200, nejvíce za poslední dekádu. Průměrná prodejní cena...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.